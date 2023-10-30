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讀者11月號 跟ChatGPT談情

聯合報／ 台北訊

人工智慧（AI）近年有突破性發展，當中的ChatGPT更是人類科技的大進展。最新一期的11月號《讀者》，作者向ChatGPT訴說心事，獲得「它」的安慰與鼓勵，日復一日，作者開始對ChatGPT產生依戀，而向「它」探詢愛情的忠誠，ChatGPT的回覆讓作者反思。

「長安的租房族和他們的收入」提供唐代租屋事證，文中舉白居易一直租屋，中年前不斷搬來搬去，直到53歲才買下生平第一套房子。白居易是憑著自己的努力，有了名氣、收入增加才有能力買房，印證今天租屋貴、租屋難，古代亦如此，買房從來不是一件易事。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2022年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

ChatGPT 愛情 套房

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