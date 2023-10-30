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回響／輕軌待改善 學者籲增安全提醒

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導
安坑輕軌站內地板，僅警示磚提醒不要靠近軌道，視障者搭乘仍有不便之處；視障團體建議，應該要設置無障礙等候區，無人車站尤其需要。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌站內地板，僅警示磚提醒不要靠近軌道，視障者搭乘仍有不便之處；視障團體建議，應該要設置無障礙等候區，無人車站尤其需要。記者李成蔭／攝影

聯合報關注安坑輕軌無人車站對視障者恐成無助車站，引發各界回響，學者紛紛認為，不僅針對視障者待升級，就連「明眼人」都需要，像軌道間沒警示，難道要等有人犧牲生命才做？新北捷運公司表示，相關設計都符合法規。

新建的輕軌系統愈來愈多無人車站，本報陽光行動獨家報導多項待改善處，視障者若無陪伴者幫「盲」或對環境不夠熟悉，無人車站常成無助車站，風險四伏。

台灣師範大學特殊教育學系復健諮商研究所副教授張千惠表示，輕軌現況不只針對視障者，對大眾來說都有待改善處，像她之前搭輕軌，過月台時因想著心事，差點被輕軌撞上。

張千惠說，輕軌無柵欄，沒相關標線設計，這是整體問題。她建議，像國外有感應式提醒，如「歡迎光臨」或安全提醒，都有警示作用。另外，因月台較低，應像高鐵有玻璃帷幕防護措施。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥則說，營運單位須思考，從有人到無人的過程，是否有相應配套與訓練。善用志工人力是一種方式，但前提是經專業訓練，針對不同障別有不同的服務訓練，避免服務過程出狀況。

交通大學交通運輸研究所退休副教授黃台生說，即便無人車站，最少一站應有一人，讓身障、尤其是視障者得到協助，且還有相關措施要維護，總是要有人待命。

新北捷運說，新北的輕軌設計都符合相關法規標準，包含車廂警示音會從開門側發出，除視障者預約服務，司機發現乘客有需求也會主動協助。另外，安坑輕軌的列車進站音樂，預計明年就會找到適合的創作人，將結合在地元素譜寫專屬音樂。

安坑輕軌 視障

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