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健康主題館／食療補養防三高 降低失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
三高是失智的危險因子，易損傷血管造成血管性失智症，也會增加罹患阿茲海默症的風險。圖／123RF
三高是失智的危險因子，易損傷血管造成血管性失智症，也會增加罹患阿茲海默症的風險。圖／123RF

● 控制三高，避免累積過多糖分脂肪

● 腦中風、頭部外傷 失智容易找上門

● 配合藥膳 改善脾弱腎虛、痰瘀阻脈

高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，容易引起腦血管和心血管疾病。三高初期因沒有明顯的症狀，讓人難以察覺，也忽略潛藏的傷害，除了致命危機，三高更是失智的危險因子，易損傷血管造成血管性失智症，也會增加罹患阿茲海默症的風險。

中醫「以通為補」 調理氣血通暢

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀。圖／WaCare遠距健康提供
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀。圖／WaCare遠距健康提供
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，三高的成因是身體累積過多糖分、脂肪，導致末端細胞得不到充足的養分與氧氣，造成高血壓、高血糖、高血脂。使用中醫食療補養，建議採用「以通為補」的方法，以高血壓為例，應先讓血管放鬆，減少血管平滑肌的壓力，再搭配可通暢血管的丹參、白芍、三七等藥材。

若是高血脂問題，要使用消脂化痰的青皮、陳皮、山楂果、洛神、紅麴等藥材，可促進腸胃蠕動，減少過多脂肪的攝取；針對重度肥胖或高血脂的病患，可給予大黃幫助活血化瘀，增強腸胃道蠕動。林舜穀補充，高血壓的人可另食用杜仲、天麻補腎；高血糖者可吃黃耆、五味子降血糖，避免身體長期處在高血糖的狀態下，導致慢性發炎。

運動、定期針灸 防血管性失智

三高常伴隨著末稍循環不良的問題，頭部也是屬於肢體末端，而造成失智症第二大原因的血管性失智症，可以多運動促進腦部血液循環，藉由控制三高來達到預防效果。林舜穀表示，也可透過穴位刺激，幫助引導氣血下行，包括印堂、內關、三陰交、百會、風池、完骨、天柱等穴位，經常按壓或定期針灸，可以疏通經絡氣血，會有一定的效益。

失智症屬於非正常老化的大腦疾病，但是腦中風、頭部外傷會讓認知障礙的症狀快速發展，當腦組織受到損害，失智現象可能接踵而至。頭部外傷可歸究車禍、意外跌倒、運動損傷等，若是傷及負責記憶的海馬迴，會大腦萎縮和皮質變薄，就會演變成失智症。腦神經的功能一旦受損，恢復很有限，有相關疾病史者要多加注意，及早發現治療，可維持生活品質。

如何改善高血脂？林舜穀建議，食用「山楂果藥膳」藥膳，可以改善中醫理論的痰濁、瘀血，意即改善脾弱腎虛、痰瘀阻脈。這道藥膳富含山楂的功效，可以幫助降低膽固醇和血脂，同時瘦肉和番茄也有助於調節血脂。

山楂果乾。圖／123RF
山楂果乾。圖／123RF

山楂果藥膳

材料：山楂果乾15克、瘦肉（雞胸肉或瘦豬肉）50克、番茄1個、生薑1片、蒜末及食鹽適量

作法：

1.將山楂果乾先泡水，約泡20分鐘，然後切碎備用。

2.瘦肉切成小塊，番茄切丁，生薑切末。

3.先將瘦肉汆燙，去除血水、腥味和雜質。

4.另起鍋，加入清水將山楂碎、瘦肉、番茄和生薑放入鍋中，煮沸後轉小火燉煮30分鐘。

5.最後加入蒜末和適量的食鹽，攪拌均勻再煮5分鐘即可。

失智症 中醫 高血壓

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