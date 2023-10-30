健康名人堂／台灣全民健康照護的挑戰

世界各主要國家，包括新進開發中國家的中國、泰國，越南，均已達成或已達成提供全民健康照護（Health care for All）為目標，美國算是唯一的例外。美國雖有老人及窮人健保計畫（Medicare及Medicaid），但仍有12%的人口，亦即3200萬人沒有健保，且上述兩項保障計畫，除住院外，醫師照護及藥品都需另外購買保險。

少子化、高齡化 照護供需失衡

然而已經辦理全民健康照護的已開發及開發中國家，均面臨巨大的挑戰，其中以台灣為最。台灣少子化、高齡化較日本、歐洲各國更為快速，對照護的需求幾乎以幾何級數增加，但就業人口減少，照護服務的供給卻不斷萎縮，特別是護理師及醫師。再加上全球經濟萎縮及通膨，全民健保財源籌措面臨重大挑戰。

健康照護的人力供給，除了量及質以外，還需考量供給的結構。醫事人力需要與其他各行業競爭，想要減少人才流失，改善待遇及執業環境為首要。衛福部應該整合各界專家，進行醫事人力調查及規畫，包括招考、教育、職業別、科別、地區分布等，原先的醫療網計畫應檢討其成效，並重新規畫。

1983年由魏火曜教授任董事長、本人主持的陳拱北預防醫學基金會及亞洲基金會，全力支持許子秋衛生署長辦理群體醫療執業中心計畫。先在12間衛生所試辦，由本人從事績效評估，因初步效果優良，試辦尚未完成便立即推廣至150所，根本解決台灣近半衛生所沒有醫師及護理師的困境。

衛生所醫師不足 待進一步改進

這些以公費醫師為主的衛生所主任，獲得與醫學中心醫師相當的待遇，且可回到原來受訓的醫院設診，雙向交流轉診。因為有醫師駐診，民眾信任感增加，反而對公共衛生業務推行有很大的幫助。近十年來，衛福部不再精進，衛生所缺醫師成為社會議題，回頭檢視當初成功的因由，進一步改進才是正道。

獲社會認同 全民健保才能永續

1986年更規畫全國醫療網，將台灣分為17個大醫療區及63個次區，在醫療飽和區不得再增設醫院，在不足區由政府編列100億醫療發展基金，獎勵民間設置醫療機構。此醫療網計畫逐步擴及急診、復健、精神科等，目前已達十期，大幅提升民眾獲得健康照護的可近性，這是台灣健保舉世讚許的因由。

在還有不少地區缺乏基層婦產科及小兒科醫師的現在，哪些新醫療科技應該納入健保照護，需要經過財團法人醫藥品查驗中心的醫藥技術評估。

目前台灣每人每年平均約需負擔四萬多健保費，社會整體願意負擔多少以維持全民健保，是主觀的價值判斷，也需要衛福部健保署進行民眾意願及認知基本調查，以獲得社會共識。全民健保是重要的社會工程，需獲得社會支持認同，全民健康照護才能永續。