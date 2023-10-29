回響／輕軌改善連明眼人都需要 學者疾呼更多安全措施

本報關注安坑輕軌無人車站對視障者而言恐成無助車站，引發各界回響，學者紛紛認為，待升級處並非針對盲人，就連「明眼人」都需要，像軌道間沒警示，難道要等有人犧牲生命，有關單位才要來做？新北捷運公司強調，相關設計都符合法規，其中安坑輕軌進站音樂，預計明年就會找到創作人。

新建的輕軌系統愈來愈多無人車站，本報陽光行動獨家報導多項待改善處，視障者若無陪伴者幫「盲」或對環境不夠熟悉，無人車站常成無助車站，風險四伏。

台灣師範大學特殊教育學系復健諮商研究所副教授張千惠表示，輕軌現有情況不只是針對視障者，其實對大眾來說都有待改善處，像自己之前搭輕軌，就有「明眼人」過月台時因為想心事，差點被輕軌撞上。

張千惠認為，輕軌無柵欄設計，以及沒有相關標線設計，這是整體問題，絕非只是對身障者不便而已。她建議，像國外就有感應式提醒，經過反光警示柱時會自動感應發聲，比如「歡迎光臨」或者相關安全提醒，都可以做到警示作用。

另外，因為月台較低，應該向高鐵要有玻璃帷幕的防護措施，即便像台中這樣輕運量大眾系統BRT，月台都有玻璃帷幕保護，反而有軌道的輕軌沒有，這相關經費並不會很高，技術上也可行，像北捷高架段，很多也是落成多年後才開始建置。

張千惠提到，像是淡海新市鎮房價相對親民，近期也吸引不少身障人士進駐，淡江大學也招收視障者，因此相關措施引導及防護措施應該更完善。難道真的要等有人犧牲生命，政府有關單位才要來做？

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，營運單位必須思考，從有人到無人的過程，是否有相應配套與訓練，不能將弱勢乘客推向更邊緣。善用志工人力是一種方式，但前提是經過專業訓練，光有熱誠不夠，必須針對不同障別有不同的服務訓練，避免服務過程出狀況。

鄭永祥提到，無人車站在國外也很常見，營運單位會宣導請特殊乘客提出引導服務等，這些都是作為無人車站的配套措施。鄭認為，目前無人車站運量普遍不大，營運單位可以思考，在運量大的熱門時段，可彈性安排人力服務，努力將服務做得更到位，乘客一定會有感。

國立交通大學交通運輸研究所退休副教授，其實即便無人車站，也應該最少一站要有一個人，讓身障、尤其是視障人士可以得到協助，且還有相關措施要維護，總是要有人待命。