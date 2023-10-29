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一張圖看天氣！本周先涼後暖「秋老虎發威」 日夜溫差達10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二；周三後，東北季風減弱，天氣回歸暖熱，頗有「秋老虎」的味道。圖／本報資料照片
本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二；周三後，東北季風減弱，天氣回歸暖熱，頗有「秋老虎」的味道。圖／本報資料照片

本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。中央氣象署表示，周二前桃園以北、東半部濕涼有雨；周三後，東北季風減弱，天氣回歸暖熱，頗有「秋老虎」的味道，各地高溫上看逾30度，降雨緩和，不過要留意日夜溫差大，早晚差距可能達10度。

周一至周二，仍受東北季風影響，各地早晚偏涼，桃園以北、東半部仍有機會降雨，尤其東北部局部地區有機會出現較大雨勢；其他地區受東北季風影響小，以多雲到晴為主，僅南部山區、午後其他山區局部短暫陣雨。

周三起東北季風減弱，降雨範圍縮小，除東半部地區、午後山區偶有短暫雨，大多以多雲到晴天氣為主，白天暖熱，早晚稍涼，日夜溫差大。

周四至下周日，天氣更趨穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸、恆春半島零星雨；午後西半部山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周三，大台北、東半部地區及基隆北海岸局部短暫雨；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，今、明天北部、東部較涼，白天高溫26至28度，中南部高溫逾30度。周三後東北季風減弱，北部溫度回升，白天上看30度，各地清晨22至23度。周四至下周日，各地高溫可達28至30度，清晨低溫約20至23度，日夜溫差大。

本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。圖／中央氣象署提供
本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。圖／中央氣象署提供

東北季風 秋老虎

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