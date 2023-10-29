影／移工聯盟萬聖節扮裝遊行 要求廢除私人仲介制度
台灣移工聯盟今天舉行萬聖節扮裝記者會，要求政府應承擔聘僱責任，廢除私人仲介制度，移工們扮成萬聖節的鬼在台北火車站演出行動劇並遊行發苦糖。
移工們選擇在萬聖節前夕在台北火車站集結起來，將自已裝扮成「床單鬼」及「裹屍鬼」，希望躲避的不是來自陰間的亡魂，而是在人世間吸取移工血汗的「仲介鬼」，而扮鬼的移工們演出行動劇，要驅逐橫行世間的仲介鬼，象徵著移工面對仲介的系統性剝削，在此欲透過團結的力量，訴求廢除私人仲介制度。此外，對於深受私人仲介之苦的移工來說，從沒有「Treat or Trick」的選項，而是「No Treat Only Tick」(沒有甜頭只有苦頭)，因此移工在現場遊行發放苦糖，希望台灣社會共感移工所受之苦，一起呼籲政府擔起責任，廢除私人仲介制度。
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