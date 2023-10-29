台人遊日怨刷卡被多收5%手續費 旅遊達人急喊：是結帳陷阱！

日本風景優美且街道乾淨整潔，是許多台灣民眾愛去的國家之一。臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」作者林氏璧表示，有民眾向他透露自己到日本刷卡，竟被額外收取5%手續費，嚇得林氏璧趕緊強調「記得用當地貨幣計價」。

林氏璧表示，近日有民眾向他抱怨自己在日本刷卡，竟被額外收取5%手續費，早知道就改以現金結帳。他指出，對方是掉入「DCC（動態貨幣轉換）」機制結帳的陷阱，此機制在日本較少見，自己在當地10次也只遇過2到3次，通常是商品金額較大或百貨公司才看見。

與傳統機制信用卡相比，兩者最大差異在於外幣兌換成本國貨幣匯率的「時間點」，林氏壁說明，傳統機制信用卡消費款項是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才確定，而DCC則是刷卡當下決定。

DCC機制可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，其中母國貨幣會「立即」以店家與當地收單機構當天的匯率結匯。林氏璧透露，當下換匯會加收「服務費」，此費用與海外刷卡手續費的1.5%並非同一筆，以民眾抱怨的事情為例，換匯率為0.2284，加上當天銀行收盤的即期和現金賣匯分別是0.218和0.2195，因此被多收5%的費用。

林氏璧表示，雖然那位民眾聲稱會日文，且有海外刷卡不要用新台幣結帳的概念，但最後被店員要求在機器上按日本或台灣國旗時，卻誤會對方是想確認國籍而掉入DCC陷阱，他也藉此強調「出國刷卡，若有被詢問，請千萬記得用當地貨幣計價喔！」