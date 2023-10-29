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塗抹蘆薈拯救髮際線？ 食藥署：恐導致接觸性皮膚炎

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
網傳頭皮塗抹「蘆薈」，有助於頭髮再生長，不過食藥署出面闢謠指出，頭皮塗抹蘆薈可能造成過度刺激，反而演變成接觸性皮膚炎。本報資料照片
網傳頭皮塗抹「蘆薈」，有助於頭髮再生長，不過食藥署出面闢謠指出，頭皮塗抹蘆薈可能造成過度刺激，反而演變成接觸性皮膚炎。本報資料照片

受到賀爾蒙影響，男性隨著年齡增長容易開始出現「雄性禿」，對於髮際線愈來愈後退趕到異常緊張，尋遍各醫師，甚至偏方，希望挽回頂上風光。網傳頭皮塗抹「蘆薈」，有助於頭髮再生長，不過食藥署出面闢謠指出，頭皮塗抹蘆薈可能造成過度刺激，反而演變成接觸性皮膚炎，應該尋求皮膚科醫師的診治。

禿頭成因相當多元，最常見的是雄性禿以及休止期落髮。雄性禿大多是基因遺傳導致，跟體內荷爾蒙分泌有關；休止期落髮則大部分與壓力有關。

許多男性為了讓挽救掉髮，試盡許多偏方，網傳使用塗抹「蘆薈」可幫助生髮，甚至還可以改善黑眼圈。對此，食藥署表示，頭皮塗抹蘆薈可能造成皮膚過度刺激，甚至導致「接觸性皮膚炎」。

接觸性皮膚炎輕微將以紅腫和發癢方式呈現，若來源刺激更強，症狀可能更加嚴重，導致出現水泡、乾燥，甚至脫皮，尤其眼睛周圍的肌膚較為敏感，使用不當，容易造成皮膚傷害。

因此塗抹蘆薈是否可以改善黑眼圈，食藥署說，自製蘆薈凝膠塗抹於肌膚，民眾通常因缺乏完善的生產設備，一方面容易滋生細菌，二來則無法精準掌控比例濃度，若濃度過高，反而會刺激皮膚造成反效果。

食藥署提醒，想要生髮、改善黑眼圈，不要輕易相信坊間偏方。如有發現不正常落髮現象或有治療落髮、掉髮需求，應該尋求皮膚科醫師的診治，才能找出成因，得到完整的醫療照護。

食藥署 醫師 偏方

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