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登革熱本土個案恐破4萬例 疫情會過冬？ 疾管署這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
登革熱前進應變工作隊於台南的工作情形。圖／疾管署提供
登革熱前進應變工作隊於台南的工作情形。圖／疾管署提供

本土登革熱疫情嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數，截至昨日共累計1萬9974例，即將突破2萬例，此為近10年同期次高，僅低於2015年同期的2萬9329例。今年本土登革熱疫情爆發，本土個案數不斷累積，如今將超過2萬例，外界擔心，個案數有無可能超過2015年12月的4萬多例，甚至疫情還會過冬，朝向疫情本土化的方向發展？

疾管署副署長曾淑慧表示，依疾管署預估，今年本土登革熱個案數，約介於2萬至4萬例之間，應不會超過4萬例，而目前衛福部、地方縣市政府均積極防治、清除病媒蚊，疫情更不會過冬形成本土化，也不會像東南亞部分國家，登革熱本土化後，每當疫情到來，10萬、20萬例確診個案的情形。

曾淑慧說，台灣南部氣候較為炎熱，為病媒蚊容易孳生的環境，雖然今年可能是暖冬，但上周氣溫已比前一周明顯降低，有助登革熱疫情降溫，而南部登革熱疫情，目前台南市疫情曲線已逐步往下降，而其他縣市均為零星個案，原先擔心高雄市是否出現疫情外溢效果，但在基層防疫人員努力下，第一時間啟動清消等防疫措施，讓疫情並未爆發。

此外，即使疫情初期，雲林縣可能疫情也些許上升，但現在也守的很好，疫情未再度擴散，在此感謝第一線防疫人員的辛勞。曾淑慧說，防治登革熱最重要的，是清除病媒蚊孳生源，「今天不做，明天就會做不完」，甚至無法控制，目前國人均積極配合。

依疾管署統計，昨日新增218例本土病例，分布於台南市168例、高雄市32例、屏東縣9例、雲林縣5例、嘉義縣及新北市各2例；同時新增2例境外移入病例，感染國家為泰國。

台南市登革熱疫情趨於穩定，但防疫未鬆懈。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱疫情趨於穩定，但防疫未鬆懈。圖／南市衛生局提供

疫情 登革熱 疾管署

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