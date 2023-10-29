快訊

天氣轉濕涼！「除濕機」擺對位置更有效 台電曝省電3撇步：避免耗電做白工！

國1南下桃園路段驚傳國道警車火燒車 原因待查

YCC政策調整也沒用？ 日圓上周貶破150、創33年來新低點 隨時有再破可能 全因這問題

買內衣見怪分泌物 醫護人員變病人罹乳癌又肺轉移

中央社／ 台北29日電

前台北榮總醫護人員吳小姐回憶，某天開心買貼身衣著，發現衣物有奇怪分泌物，捏壓後竟可擠出，急忙就醫，確診三陰性乳癌，積極治療，老天爺卻不願放過她，同年又發現肺轉移。

台灣腸癌病友協會昨天舉辦第7屆「為癌而跑」公益路跑，希望讓更多癌友與民眾了解運動重要性，推廣全民齊抗癌目標，今年共計1507名癌友與癌友家屬一起響應，積極抗癌的吳小姐就是其中一員，更在現場分享經驗，鼓勵癌友不要覺得生病了就是世界末日。

短短數個月內被宣告罹患乳癌又肺轉移，吳小姐說，孩子還年幼，在完成治療前，她不允許自己輕言放棄，儘管要接受治療，她也風雨無阻地親自送小孩上學，希望爭取更多的陪伴時間。面對癌症治療的副作用，對她而言，是最難適應，起初化療反應強烈，嘔吐、噁心到無法好好休息。

「在家連上廁所都只能虛弱無力爬行前進。」吳小姐堅持了1個半月才適應化療帶來的不適感，這時她想起同為癌症患者的母親，治療時曾在院方建議下每天持續服用癌症配方營養品，決定比照辦理，經醫療團隊評估，在營養品的幫助下改善體力，挺過一次次的療程。

台灣腸癌病友協會理事長糠榮誠透過新聞稿分享，癌症是長期抗戰，約50%癌症患者會發生癌症惡病質，體重減輕、食慾下降、肌肉流失、體力差，難以完成療程，近3成癌症死亡都與癌症惡病質有關，提早儲備好的營養及體力、適當的運動及營養介入都相當重要。

維持好體力，除運動外，患者的營養狀態大有影響，糠榮誠說，均衡飲食是首要，然而病人常因治療導致胃口欠佳、進食不便，因此可考慮補充癌症專用營養品，建議選擇高蛋白質、含有Omega-3脂肪酸，如魚油EPA有助促進食慾，重點是持續服用，有助於彌補飲食不足。

癌症治療 患者 運動

延伸閱讀

術前補充營養、術後適度運動 助腸癌病友治療不中斷

80萬藥費一紙信函就拒賠 癌友：錯在太相信健保、商保

女性買內衣會選機能性或情趣性？ 網：小孩子才選擇

癌症治療實支實付理賠未一致 癌友：保險公司趁人之危

相關新聞

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

甩行人地獄惡名，交通部6月底多項新制上路，其中汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點...

登革熱本土個案恐破4萬例 疫情會過冬？ 疾管署這樣說

本土登革熱疫情嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數，截至昨日共累計1萬9974例，即將突破2萬例，此為近10年...

男大生冒血泡急就醫 醫無奈：口愛太刺激小心性病上身

一名男大生慌張地到泌尿科求診，說自己可能得了性病，醫師檢查發現他的陰莖上有3顆鮮紅色血泡，男大生坦承，幾個小時前與女友激...

全民健保自身難保！葉金川：調漲部分負擔不是唯一解方

台灣實施全民健保制度快滿三十年了，多年以來，民眾對價格低廉、方便可近的醫療服務習以為常，對健保滿意度也居高不下，因此即使健保財務已面臨「破產危機」、醫療服務受盡擠壓萎縮，政府卻忽視避而不談，不去面對這「公開的祕密」。

直系血親家暴還可查子女戶籍找人 衛福部修法2方向防堵

台灣兒少遭身心不當虐待人數近年逐漸上升，2021年達10449人，但兒虐防治卻出現破口，若子女幼年時遭直系血親性侵，長大...

護理荒 私立醫院加薪搶人 薛瑞元：部立醫院要解決

國內護理荒，大型私立醫院帶頭喊加薪留人。衛福部長薛瑞元今參加台中榮總舉辦的國際醫學研討會時，對台下與會的16家部立醫院院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。