買內衣見怪分泌物 醫護人員變病人罹乳癌又肺轉移

前台北榮總醫護人員吳小姐回憶，某天開心買貼身衣著，發現衣物有奇怪分泌物，捏壓後竟可擠出，急忙就醫，確診三陰性乳癌，積極治療，老天爺卻不願放過她，同年又發現肺轉移。

台灣腸癌病友協會昨天舉辦第7屆「為癌而跑」公益路跑，希望讓更多癌友與民眾了解運動重要性，推廣全民齊抗癌目標，今年共計1507名癌友與癌友家屬一起響應，積極抗癌的吳小姐就是其中一員，更在現場分享經驗，鼓勵癌友不要覺得生病了就是世界末日。

短短數個月內被宣告罹患乳癌又肺轉移，吳小姐說，孩子還年幼，在完成治療前，她不允許自己輕言放棄，儘管要接受治療，她也風雨無阻地親自送小孩上學，希望爭取更多的陪伴時間。面對癌症治療的副作用，對她而言，是最難適應，起初化療反應強烈，嘔吐、噁心到無法好好休息。

「在家連上廁所都只能虛弱無力爬行前進。」吳小姐堅持了1個半月才適應化療帶來的不適感，這時她想起同為癌症患者的母親，治療時曾在院方建議下每天持續服用癌症配方營養品，決定比照辦理，經醫療團隊評估，在營養品的幫助下改善體力，挺過一次次的療程。

台灣腸癌病友協會理事長糠榮誠透過新聞稿分享，癌症是長期抗戰，約50%癌症患者會發生癌症惡病質，體重減輕、食慾下降、肌肉流失、體力差，難以完成療程，近3成癌症死亡都與癌症惡病質有關，提早儲備好的營養及體力、適當的運動及營養介入都相當重要。

維持好體力，除運動外，患者的營養狀態大有影響，糠榮誠說，均衡飲食是首要，然而病人常因治療導致胃口欠佳、進食不便，因此可考慮補充癌症專用營養品，建議選擇高蛋白質、含有Omega-3脂肪酸，如魚油EPA有助促進食慾，重點是持續服用，有助於彌補飲食不足。