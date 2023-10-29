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北部東部雨再下2天 周三起迎好天氣回暖上看30度高溫
東北季風預計影響至周二，中央氣象署指出，明天至周二桃園以北、東半部易雨，其中宜蘭地區、基隆北海岸可能有較大雨勢發生。周三各地回暖，恢復多雲到晴，預估北部周四高溫回到30度；中南部未來一周日夜溫差大，留意清晨感受偏涼。
中央氣象署預報員劉宇其表示，今天吹東北季風，迎風面天氣自然不好，北部、東半部雲量仍偏多，也有短暫雨狀況；不過，中南部今天天氣相對穩定，留意山區局部短暫陣雨。
他說，東北季風預計持續到周二，明天至周二水氣減少，桃園以北、東半部容易下雨狀況，其中宜蘭地區、基隆北海岸可能有較大雨勢發生；西半部則普遍恢復多雲到晴。
周三起，東北季風減弱，至周六前，各地恢復多雲到晴，東半部零星短暫雨；中南部山區午後局部雨。
溫度方面，隨著周三東北季風減弱，各地回溫，北部預估周四回到30度以上高溫；中南部未來一周日夜溫差大，高溫30度，清晨感受偏涼，留意添加衣物。
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