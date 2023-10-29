北部東部雨再下2天 周三起迎好天氣回暖上看30度高溫

台灣實施全民健保制度快滿三十年了，多年以來，民眾對價格低廉、方便可近的醫療服務習以為常，對健保滿意度也居高不下，因此即使健保財務已面臨「破產危機」、醫療服務受盡擠壓萎縮，政府卻忽視避而不談，不去面對這「公開的祕密」。

2023-10-29 10:43