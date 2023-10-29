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不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
抗議違規記點新制扼殺生計，職業駕駛發動31日百輛車包圍交通部。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
抗議違規記點新制扼殺生計，職業駕駛發動31日百輛車包圍交通部。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

甩行人地獄惡名，交通部6月底多項新制上路，其中汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發計程車等營業駕駛人不滿，直言根本問題在道路設計不完善，讓駕駛人迫於形勢得違規，如今更威脅生計，10月31日擬動員百輛車包圍交通部，遊覽車業者代表也將赴法院按鈴申告。

對此，交通部表示，協調地方騰出456處空間臨時停車，持續請地方政府努力。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟指出，6月底交通新制上路後，除了違規停車挨罰600元，另每次記1點，1年內違規記點累計達12點，就要吊扣照2個月，等於2個月無法做生意，嚴重影響生存。計程車駕駛人並非蓄意違規，主因在政府道路規畫設計不完善，道路旁汽機車格多，路段多畫紅線，又無設置臨停區，加上乘客時常突然手一舉起來攔車，讓駕駛人迫於形勢得違規。

劉鴻樟說，行車記錄器發達，坊間不少檢舉魔人埋伏，就有同行遇過跟車，人民有免於恐懼自由；這些俗稱檢舉魔人，其實應稱為「檢舉蟑螂」，成天在道路亂竄，連拍照也不用拍，只好跟著靠著行車記錄器即可。

他舉例，倘若一天司機跑車3000元，實際收入扣掉成本約打6折、約1800元，只要吃2張600塊罰單，就已沒心情開車，何況現有記點制上路後，嚴重影響駕駛生計，尤其不僅計程車駕駛，一般貨運司機也面臨同樣問題。

劉鴻樟說，從6月底違規記點制上路後，交通部給人的態度就是推給地方，於是聯盟找上地方溝通，希望針對道路紅線重新規畫、評估，哪些路段可畫黃線讓司機合法安全臨停，地方政府則告訴他們「黃線盡量畫」，這就導致模糊空間出現，根本無法解決交通規畫與配置問題。

他表示，聯盟訴求，針對路口，每150公尺紅線至少劃設10至12公尺黃線，讓車輛能安全臨停上下客貨。另外，每個十字路口則10到20公尺劃設黃線。

劉鴻樟說，10月31日上午11時，除了計程車業代表外，遊覽車、拖車等都會赴交通部抗議，並遞交陳情書，其中計程車將自發發動繞行交通部抗議，預估最多有100輛車，遊覽車代表在陳抗活動結束後，就會到法院按鈴申告，提告交通部。

抗議違規記點新制扼殺生計，職業駕駛發動31日百輛車包圍交通部。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
抗議違規記點新制扼殺生計，職業駕駛發動31日百輛車包圍交通部。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

交通部 計程車 遊覽車

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