護理荒 私立醫院加薪搶人 薛瑞元：部立醫院要解決

國內護理荒，大型私立醫院帶頭喊加薪留人。衛福部長薛瑞元今參加台中榮總舉辦的國際醫學研討會時，對台下與會的16家部立醫院院長說，有幾家私立醫院領頭喊漲護理薪資，其他醫院不跟進也不行，不然面臨護理人員馬上流失，現在情勢非常困難，請在場的16家部立醫院院長要好好想一想策略，這是時代的趨勢，無可迴避，必須要解決。

台中榮總昨起舉辦41周年院慶暨國際醫學研討會，邀請來自16國56名國際知名專家、294名國內醫學及跨領域專家分享最新的醫學研究成果、創新技術以及醫療人員的專業訓練成果。

台中榮總院長陳適安說，今天國際醫學研討會分8個會議室、12個部科同步進行，感謝衛福部長薛瑞元、法務部長蔡清祥到場參與。

薛瑞元說，疫情過後，護理人力的流失及緊張，全國護理人力今年年初較往年少2000人，人力有緊張，長期下來的趨勢不容忽視，人口老化，總病床數增加，但少子化，護理科系招生愈來愈困難。

薛瑞元說，健保總額若增加，醫院有空間可調整護理薪資，但醫院要處理不只這一塊，牽一髮而動全身，護理若不調薪 ，一旦離開職場，要回來就困難，他之前針對護理荒提出12項計畫，其中一項為明年起要提升公職護理師比例，目標提高至50%，給予護理人員合理待遇，目前公立醫院多數未達，尤其16家衛福部部立醫院更慘，僅一成到二成。