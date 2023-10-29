快訊

MLB／凱利7局壓制、打線16安放毒 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

以色列菁英部隊與哈瑪斯進行巷戰 空軍投「碉堡剋星」摧毀地道

每多一匙就多100卡！一圖看懂火鍋醬料熱量排行：第一名是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理荒 私立醫院加薪搶人 薛瑞元：部立醫院要解決

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部長薛瑞元在台中榮總今舉辦的國際醫學研討會中致詞。記者趙容萱／攝影
衛福部長薛瑞元在台中榮總今舉辦的國際醫學研討會中致詞。記者趙容萱／攝影

國內護理荒，大型私立醫院帶頭喊加薪留人。衛福部長薛瑞元今參加台中榮總舉辦的國際醫學研討會時，對台下與會的16家部立醫院院長說，有幾家私立醫院領頭喊漲護理薪資，其他醫院不跟進也不行，不然面臨護理人員馬上流失，現在情勢非常困難，請在場的16家部立醫院院長要好好想一想策略，這是時代的趨勢，無可迴避，必須要解決。

台中榮總昨起舉辦41周年院慶暨國際醫學研討會，邀請來自16國56名國際知名專家、294名國內醫學及跨領域專家分享最新的醫學研究成果、創新技術以及醫療人員的專業訓練成果。

台中榮總院長陳適安說，今天國際醫學研討會分8個會議室、12個部科同步進行，感謝衛福部長薛瑞元、法務部長蔡清祥到場參與。

薛瑞元說，疫情過後，護理人力的流失及緊張，全國護理人力今年年初較往年少2000人，人力有緊張，長期下來的趨勢不容忽視，人口老化，總病床數增加，但少子化，護理科系招生愈來愈困難。

薛瑞元說，健保總額若增加，醫院有空間可調整護理薪資，但醫院要處理不只這一塊，牽一髮而動全身，護理若不調薪 ，一旦離開職場，要回來就困難，他之前針對護理荒提出12項計畫，其中一項為明年起要提升公職護理師比例，目標提高至50%，給予護理人員合理待遇，目前公立醫院多數未達，尤其16家衛福部部立醫院更慘，僅一成到二成。

薛瑞元說，昨天私立醫院帶頭喊漲薪資，公立醫院體系的薪資不是院長說了算 ，還有預算及人事規則等程序，會比較麻煩，這對公立醫院管理是重要議題，如果護理不足，床就開不出來，收入不夠，但若護理加薪，人力成本增加，不知道收入是否能否增加，對公立醫院的管理而言是一個很大的挑戰，今天16家部立醫院共聚一堂腦力激盪。

台中榮總今舉辦國際醫學研討會，包括衛福部長薛瑞元、16家衛福部部立醫院院長等醫院人員到場。記者趙容萱／攝影
台中榮總今舉辦國際醫學研討會，包括衛福部長薛瑞元、16家衛福部部立醫院院長等醫院人員到場。記者趙容萱／攝影

台中榮總 醫學 薛瑞元

延伸閱讀

登革熱直逼兩萬例 國民女婿羅一鈞台南收隊得等到11月中

【重磅快評】修理蔣萬安未果 薛瑞元轉彎酸到柯文哲

見面三分情？薛瑞元、蔣萬安出席同活動「互動不互嗆」

因高端隔空開嗆…薛瑞元指施打落後 蔣萬安怒：打擊基層士氣施打比去年增

相關新聞

北台灣濕涼…明起天氣愈來愈好 下周日再變天

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天大氣中層仍然有些華南水氣通過，配合台灣海峽低層的背風渦漩，在竹苗的近山區、桃園、大...

北捷迎130億乘客 估11月3日誕生

台北捷運為了迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川昨擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷...

訓練中得知母罹癌進加護病房 射箭國手盼考取軍校解決家中困境

射箭國手潘同學對得知母親罹癌那天印象深刻。她表示，當天正好在接受訓練，突然接到電話通知，母親被救護車載走，雖然當下手足無...

全民健保自身難保！葉金川：調漲部分負擔不是唯一解方

台灣實施全民健保制度快滿三十年了，多年以來，民眾對價格低廉、方便可近的醫療服務習以為常，對健保滿意度也居高不下，因此即使健保財務已面臨「破產危機」、醫療服務受盡擠壓萎縮，政府卻忽視避而不談，不去面對這「公開的祕密」。

直系血親家暴還可查子女戶籍找人 衛福部修法2方向防堵

台灣兒少遭身心不當虐待人數近年逐漸上升，2021年達10449人，但兒虐防治卻出現破口，若子女幼年時遭直系血親性侵，長大...

護理荒 私立醫院加薪搶人 薛瑞元：部立醫院要解決

國內護理荒，大型私立醫院帶頭喊加薪留人。衛福部長薛瑞元今參加台中榮總舉辦的國際醫學研討會時，對台下與會的16家部立醫院院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。