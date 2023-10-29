遠離腦中風注意3大事項 健保署出動近500人響應

長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。衛福部健保署長石崇良今參與路跑活動，他表示，健保署每年也都有參與路跑活動，今天健保署出動近500人參與，共同推動健康促進，國人健康、健保才能永續，石崇良也帶領健保署同仁參加3公里路跑組。

此外，今天也是世界中風日，石崇良說，國內每年約4萬人發生急性缺血性腦中風，治療最重要的是打通血管，而打通血管分為兩種，一種是施打血栓溶解劑，把血栓溶解，如同馬桶阻塞使用通樂，自10月起放寬給放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」，從3小時內使用延長到4.5小時內，預估一年增加1600人受惠，健保預算6900萬元。

第二種是，如果血栓溶解劑沒有效，就必須使用通條，也就是腦動脈取栓術，11月起健保將放寬取栓術給付，由中風發作8小時內執行，延長至24小時內，讓偏遠地區民可能受限交通因素延後治療，如今延長給付時間後，估計一年新增565人次受惠，預算約1億元。