遠離腦中風注意3大事項 健保署出動近500人響應
長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。衛福部健保署長石崇良今參與路跑活動，他表示，健保署每年也都有參與路跑活動，今天健保署出動近500人參與，共同推動健康促進，國人健康、健保才能永續，石崇良也帶領健保署同仁參加3公里路跑組。
此外，今天也是世界中風日，石崇良說，國內每年約4萬人發生急性缺血性腦中風，治療最重要的是打通血管，而打通血管分為兩種，一種是施打血栓溶解劑，把血栓溶解，如同馬桶阻塞使用通樂，自10月起放寬給放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」，從3小時內使用延長到4.5小時內，預估一年增加1600人受惠，健保預算6900萬元。
第二種是，如果血栓溶解劑沒有效，就必須使用通條，也就是腦動脈取栓術，11月起健保將放寬取栓術給付，由中風發作8小時內執行，延長至24小時內，讓偏遠地區民可能受限交通因素延後治療，如今延長給付時間後，估計一年新增565人次受惠，預算約1億元。
高達6成5的病人無法回復原有工作，每年家庭負擔恐高達百萬元。石崇良說，腦中風治療放寬健保相關給付後，可減少中風病人失能機會。遠離腦中風、減少失能，應注意三大事項，第一、戒菸；第二、少酒；第三、多運動，最後還要注意血糖、血脂、血壓的三高問題，維持腦血管健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言