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長庚永慶盃路跑逾3萬人響應 今年呼籲國人提升這功能

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。記者沈能元／攝影
長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。記者沈能元／攝影

長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。長庚醫院表示，今年活動主題是「長庚為您爭口氣」，藉此呼籲國人重視肺部功能的提升及保養

今年路跑代言人為40歲連先生，他6年前確診罹患支氣管擴張症，3年前進行雙側肺臟移植手術，他今天出席路跑活動，並參加3公里組，希望鼓勵所有罹患肺臟疾病病友，不要放棄。

連先生說，學生時期就知道罹患支氣管擴張症，長期反覆感染，肺功能每況愈下，須整日依賴供氧設備，連走路都有困難，只能倚賴家人照顧。3年多前接受肺移植手術後，讓他重生，在林口長庚肺臟移植團隊的協助及努力復健下，很快就出院，回到工作崗位，並配合醫療團隊的復健計畫，術後半年就能參加路跑活動，1年後還能潛水，今年10月也與一路相伴的女友步入禮堂。

長庚醫療財團法人名譽主委陳昱瑞表示，長庚永慶盃路跑活動目的，在發揚創辦人王永慶規律運動與關懷社會的精神。醫院每年都會設定與健康相關的主題，號召國人攜家帶眷一同來參加。

陳昱瑞很多人都將呼吸視為理所當然，而忽略肺部健康，呼籲國人應從事適當的有氧運動，維持及提升肺功能，而跑步是一個不錯的運動選擇。衛福部健保署長石崇良今早參與活動致詞時表示，國人要從日常生活中養成規律運動習慣，提升健康。

長庚醫院表示，長庚永慶盃路跑不但凝聚同仁的向心力，也是最受歡迎的員工親子活動，還有民眾表示，他們從2010年路跑第1年就開始持續參加至今，小孩從幼稚園到今年都已經升大學了，一直覺得這項活動非常好玩而且有意義，明年他們還會持續全家一起來參加。

長庚永慶盃路跑凝聚同仁向心力，有員工從2010年路跑第1年就開始持續參加至今，小孩從幼稚園到今年都已經升大學了，一直覺得這項活動非常好玩、更具意義。記者沈能元／攝影
長庚永慶盃路跑凝聚同仁向心力，有員工從2010年路跑第1年就開始持續參加至今，小孩從幼稚園到今年都已經升大學了，一直覺得這項活動非常好玩、更具意義。記者沈能元／攝影
長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。記者沈能元／攝影
長庚永慶盃路跑公益活動邁入第14年，今年活動在台北、嘉義及高雄三地同時舉行，估計有超過3萬人響應，今天在台北總統府前共有1.6萬人參加。記者沈能元／攝影

長庚 路跑 運動

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