苗栗18度！ 北部宜花偏涼、南部上看30度 周三天氣好轉

今天仍受東北季風影響，中央氣象署說，水氣方面則有所減少，降雨以迎風面為主，北部及東半部仍有局部短暫雨，南部地區雖也有零星短暫雨，不過，降雨機率較高的時段及地區偏向於午後及山區附近，中部地區則為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天最低溫出現在苗栗縣國三S140K測站18.0度。桃園以北及宜蘭、花蓮天氣仍稍涼，高溫約23至25度，其他地區27至30度，南北溫差較大，南來北往留意溫度變化，各地低溫約20到23度。東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署說，明天、周二東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，風向以偏東風為主，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，南部亦有零星降雨機會，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；北部降雨減少，氣溫漸回升。

周三東北季風減弱，降雨範圍縮小，大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨周四至周六各地為多雲到晴，白天溫暖偏熱，僅東半部地區及基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

5日至7日大台北、東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。