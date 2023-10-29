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「照顧19年 媽媽借住一晚也不成」

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導

失智症照顧與一般失能照顧相比，難度更高，夜間喘息服務對失智照顧家庭尤其重要，只是國內缺乏夜間照顧資源，六十一歲的照顧者大林說，她將失智的媽媽送托到住家周邊的日照中心，該日照中心稱要針對失智症患者開辦夜間照顧，一等就是六年半，媽媽等不及，不敵病魔離世。

提到過去照顧罹患阿茲海默症母親的經驗，大林感到沈重與疲憊，十九年前，母親被診斷失智症，當時社會對失智症認識少，一路摸索失智症症狀，一開始照顧只能用「焦頭爛額」形容。

初期，失智母親症狀輕微，與弟弟一家人同住，直至中度開始會認為有人要偷東西，或半夜擔心皮包不見，在家翻箱倒櫃，弄得弟弟整夜難眠。最後弟弟受不了，揚言已無法照顧將送安養院，自己才將母親接回自己家住，後續辦理退休，全職照顧母親。

她說，曾想申請夜間喘息服務，母親參加近六年半的日照原也說要辦夜托，結果拖到母親過世，至今仍沒下文。過程中曾打去另一間離家較遠，但有提供夜托服務的日照合併的小規模多機能服務中心詢問，卻被告知床位少、須事先安排、要輪流，在入住前也須先自費體檢，「照顧了十幾年，想讓媽媽借住一下也沒辦法」。

另一名照顧者也同樣表示，夜間喘息服務須通過體檢、有床位才可以去「很麻煩」，家人行動不便，第一關就卡住。

失智症 家人

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