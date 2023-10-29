聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼托人員上凱道 拒「隨意蒐證」

聯合報／ 記者許維寧林琮恩蔡晉宇／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左前）出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，提出五大「投資幼教 贏得未來」的願景，並在台上授旗給後援會會長。記者許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左前）出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，提出五大「投資幼教 贏得未來」的願景，並在台上授旗給後援會會長。記者許正宏／攝影

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，逾一二○個幼教團體發起全台動員，昨上街頭抗議，近一萬民親師生高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號，並提出還給幼托人員專業工作的尊嚴，修改幼托職場不合理管理法令、調整壓垮幼托現場行政量能措施、還給家長親子時光、還給幼托人員尊嚴等四大訴求。

衛福部社家署副署長張美美表示，已盤點現行托育業務法令，研擬兒童托育服務法草案，上周一預告期滿，近期將開會參酌各界意見。

活動發起人、台北護理健康大學嬰幼兒保育系教授楊金寶表示，育兒政策應以親子為核心，國內勞工被迫用高工時換取較高所得，卻犧牲親職時間的狀況。教團爭取修法，盼讓雙薪家庭父母減少一小時工時，也能減緩托育機構延長托育壓力。

此外，幼教團體也訴求修正幼托管理相關不合理法令。中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，托嬰機構、幼兒園不應是任何人都可以隨意蒐證的天堂，遭檢舉頻繁審議、調查、停職，恐影響人力，甚至是學生受教權。

總統府發言人林聿禪說，會儘速交由相關部會參考。

托育 幼教 親子

延伸閱讀

爭幼托人員尊嚴上凱道遊行 衛福部晚間發聲：搜集意見後納入討論

親師生關係現裂痕…萬人上凱道爭幼托人員尊嚴 教育部晚間回應

還給家長親子時光！侯友宜陣營：勝選給6歲以下孩童家長彈性工時

幼托人員上街提訴求 托盟：擴大公共托育是解方

相關新聞

台南疫情蓋牌？疾管署：手機造成誤解

台南繼2015年登革熱肆虐，今年本土病例數到昨天已達1萬7643例，國民黨台北市立委參選人游淑慧昨發現疾管署的官網病例數...

幼托人員上凱道 拒「隨意蒐證」

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，逾一二○個幼教團體發起全台動員，昨上街頭抗議，近一萬民親師生高喊「愛孩子、重親職、尊老...

北捷迎130億乘客 估11月3日誕生

台北捷運為了迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川昨擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷...

訓練中得知母罹癌進加護病房 射箭國手盼考取軍校解決家中困境

射箭國手潘同學對得知母親罹癌那天印象深刻。她表示，當天正好在接受訓練，突然接到電話通知，母親被救護車載走，雖然當下手足無...

直系血親家暴還可查子女戶籍找人 衛福部修法2方向防堵

台灣兒少遭身心不當虐待人數近年逐漸上升，2021年達10449人，但兒虐防治卻出現破口，若子女幼年時遭直系血親性侵，長大...

偏鄉醫療服務要用無照牙醫？衛福部澄清計畫規畫中 但絕對合格

外傳衛福部規劃要使用無照、未經訓練的醫師至偏鄉執行醫療服務，衛福部口腔健康司長賴向華表示，這並非事實，衛福部正在研擬「優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。