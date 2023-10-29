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幼托人員上凱道 拒「隨意蒐證」
新北餵藥案重創國人對托育人員信任，逾一二○個幼教團體發起全台動員，昨上街頭抗議，近一萬民親師生高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號，並提出還給幼托人員專業工作的尊嚴，修改幼托職場不合理管理法令、調整壓垮幼托現場行政量能措施、還給家長親子時光、還給幼托人員尊嚴等四大訴求。
衛福部社家署副署長張美美表示，已盤點現行托育業務法令，研擬兒童托育服務法草案，上周一預告期滿，近期將開會參酌各界意見。
活動發起人、台北護理健康大學嬰幼兒保育系教授楊金寶表示，育兒政策應以親子為核心，國內勞工被迫用高工時換取較高所得，卻犧牲親職時間的狀況。教團爭取修法，盼讓雙薪家庭父母減少一小時工時，也能減緩托育機構延長托育壓力。
此外，幼教團體也訴求修正幼托管理相關不合理法令。中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，托嬰機構、幼兒園不應是任何人都可以隨意蒐證的天堂，遭檢舉頻繁審議、調查、停職，恐影響人力，甚至是學生受教權。
總統府發言人林聿禪說，會儘速交由相關部會參考。
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