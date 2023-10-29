台南市本土登革熱確診案例，累積1萬7643例。圖／台南市衛生局提供 台南繼2015年登革熱肆虐，今年本土病例數到昨天已達1萬7643例，國民黨台北市立委參選人游淑慧昨發現疾管署的官網病例數，不知為何獨缺台南市，難道是蓋牌？疾管署發言人曾淑慧表示，推測可能是手機內建預設值無法完全顯示標籤，才讓使用者誤解。

疾管署副署長羅一鈞昨天表示，台南建築天溝設計、老屋空地無法徹底整頓、公權力執行未雷厲風行等，恐是這波疫情擴散主因。

游淑慧說，她昨天上疾管署的官網，發現全國登革熱病例數，竟然沒有台南市的數字，是不在乎？還是不想被看到？有網友嘲諷「台南爆了，寫不下」、「台南校正回歸」。也有網友說，台南人能不生氣嗎？不做好事前預防，而事後用蓋牌的方式處理，以為沒人在意？

疾管署發言人曾淑慧表示，官網的「傳染病統計資料查詢系統（NIDSS）」即時揭露流行季重要傳染病波動情形及病毒型別資訊，供外界查詢，使用者可能因為手機螢幕大小有限，且瀏覽器為求快速顯示網頁，也可能因內建預設值，讓手機螢幕未能顯示所有圖示標籤，造成使用者誤解；電腦版則無此問題。

疾管署表示，未從網頁主機刻意設定特定縣市顯示或不顯示標籤，用電腦實測疾管署網站，仍能查詢台南市的病例數字。根據疾管署最新統計截至28日，目前全國累計1萬9974例本土病例，分布19縣市，前三名分別為台南市1萬7643例、高雄市1166例、雲林縣595例。