聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷迎130億乘客 估11月3日誕生

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
圖／聯合報系資料照 台北捷示意圖。
圖／聯合報系資料照 台北捷示意圖。

台北捷運為了迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川昨擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷運，也要加入捷運會員綁定卡片，成為130億乘客即可享一年免費搭乘捷運年票，並帶走88000元的日月潭晶園度假村總統套房住宿券，他預測幸運兒應該在11月3日降臨。

北捷表示，即日起到10月31日止，在「捷運這樣玩」、「台北捷運Metro Taipei」臉書猜130億乘客出現的路線及日期，同樣有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票，第130億人次的乘客前後五位北捷會員乘客，也都可獲得一張都會通勤票。

「大家好，我是李四川，可以叫我川伯！」松山站往中山的捷運列車廣播傳出熟悉名字，原來是副市長利用有趣的方式來宣傳台北捷運將迎來第130億人次，抵達終點站中山，他搭手扶梯抵達記者會現場與現場民眾玩起有獎徵答。

李四川笑說，自己在周末都會搭乘捷運，光是半小時體驗司機員，就知道同仁的辛苦，每一個項目都要做到確實，以確保旅客安全，自嘲「不知道大家對我台灣國語聽不聽得習慣。」

李四川說，對於這位神祕130億人次的貴賓，不知道會出沒在哪一條線、哪一個時間點，猜測是在11月3日會出現。他也宣傳昨天「開箱」的大巨蛋將在12月舉辦亞錦賽，「去看球不要開車，要搭捷運！」

捷運 北捷 李四川

延伸閱讀

大巨蛋使照 李四川：待核定資料最快下週可請領

北捷迎130億乘客送8萬總統套房 李四川猜11月3日出沒

蔣萬安、李四川預告大巨蛋明開箱 網友：期待N年了

傳李四川明年請辭 蔣萬安點3件事：一定不會讓李副離開

相關新聞

台南疫情蓋牌？疾管署：手機造成誤解

台南繼2015年登革熱肆虐，今年本土病例數到昨天已達1萬7643例，國民黨台北市立委參選人游淑慧昨發現疾管署的官網病例數...

幼托人員上凱道 拒「隨意蒐證」

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，逾一二○個幼教團體發起全台動員，昨上街頭抗議，近一萬民親師生高喊「愛孩子、重親職、尊老...

北捷迎130億乘客 估11月3日誕生

台北捷運為了迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川昨擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷...

訓練中得知母罹癌進加護病房 射箭國手盼考取軍校解決家中困境

射箭國手潘同學對得知母親罹癌那天印象深刻。她表示，當天正好在接受訓練，突然接到電話通知，母親被救護車載走，雖然當下手足無...

直系血親家暴還可查子女戶籍找人 衛福部修法2方向防堵

台灣兒少遭身心不當虐待人數近年逐漸上升，2021年達10449人，但兒虐防治卻出現破口，若子女幼年時遭直系血親性侵，長大...

偏鄉醫療服務要用無照牙醫？衛福部澄清計畫規畫中 但絕對合格

外傳衛福部規劃要使用無照、未經訓練的醫師至偏鄉執行醫療服務，衛福部口腔健康司長賴向華表示，這並非事實，衛福部正在研擬「優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。