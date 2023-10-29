北捷迎130億乘客 估11月3日誕生

台北捷運為了迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川昨擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷運，也要加入捷運會員綁定卡片，成為130億乘客即可享一年免費搭乘捷運年票，並帶走88000元的日月潭晶園度假村總統套房住宿券，他預測幸運兒應該在11月3日降臨。

北捷表示，即日起到10月31日止，在「捷運這樣玩」、「台北捷運Metro Taipei」臉書猜130億乘客出現的路線及日期，同樣有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票，第130億人次的乘客前後五位北捷會員乘客，也都可獲得一張都會通勤票。

「大家好，我是李四川，可以叫我川伯！」松山站往中山的捷運列車廣播傳出熟悉名字，原來是副市長利用有趣的方式來宣傳台北捷運將迎來第130億人次，抵達終點站中山，他搭手扶梯抵達記者會現場與現場民眾玩起有獎徵答。

李四川笑說，自己在周末都會搭乘捷運，光是半小時體驗司機員，就知道同仁的辛苦，每一個項目都要做到確實，以確保旅客安全，自嘲「不知道大家對我台灣國語聽不聽得習慣。」

李四川說，對於這位神祕130億人次的貴賓，不知道會出沒在哪一條線、哪一個時間點，猜測是在11月3日會出現。他也宣傳昨天「開箱」的大巨蛋將在12月舉辦亞錦賽，「去看球不要開車，要搭捷運！」