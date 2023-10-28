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北台灣持續濕涼 下周「這一天」起回暖各地將迎好天氣
今天受東北季風影響，北台灣各地濕涼。中央氣象署表示，明天雖仍受東北季風影響，但降雨以迎風面北部、東半部為主，北部白天仍偏涼。下周起溫度逐漸回升，到周三東北季風減弱，各地轉為多雲到晴，北部也將回升到30、31度高溫。
氣象署預報員張承傳表示，明天受東北季風影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫雨，中南部多雲午後山區有局部短暫陣雨。溫度方面，明天逐漸回升，但北部白天仍偏涼約20至24度，中南部約27至30度。
張承傳指出，東北季風預計影響到下周一、周二，桃園以北及東半部有雨，因偏東風環境，東北部地區會有較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部山區有雨，北部低溫約為20至22度，高溫約26至27度，中南部仍有30至31度。周三起東北季風減弱，各地多雲到晴持續到周六，北部也將回升至30、31度高溫。
另外，他也說，目前菲律賓東方海面有一低壓，但還未有明顯發展成熱帶擾動可能。
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