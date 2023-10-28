關注兒童發展及早期療育 醫師提醒：把握發展543原則

嘉義縣政府、嘉義基督教醫院兒童發展中心聯手舉辦兒童健康發展宣導園遊會，今天下午在嘉義縣政府前廣場登場，以「懷舊童玩」為主軸，推廣兒童發展543原則，結合趣味闖關活動、美食攤位、兒童發展諮詢，吸引超過500名民眾到場參與，提升現代家長對兒童發展重視，減少依賴3C產品。

嘉義縣兒童發展中心主任穆春香說，兒童健康發展關鍵「五」面向：父母親一定要熟悉0至6歲兒童在語言、認知、動作、社會情緒與生活自理五大發展指標，才能及早覺察發展狀況；「四」法則：從玩中學習、教導守規範、放手讓他做、落實於生活，讓孩子在日常環境中，學會成為獨立個體；「三」歲黃金期：3歲之前給孩子充足營養、照顧、多元環境學習，是孩子健康、優質成長的關鍵。

嘉義縣長翁章梁表示，孩子的成長不能重來，老幼共融、社區共生是嘉義縣發展目標，結合社區力量，設置兒童發展服務據點，讓每個在社區的家庭與孩子得到就近的服務；例如設置在太保新埤里集會所的「親子屋」，每周二、四開放鄰近社區家庭使用，也提供親職諮詢與輔導、兒童發展篩檢、親子活動及教具租借。

嘉基副院長周恬弘表示，嘉基承接嘉義縣社會局委託辦理的「兒童發展，早期療育」服務已邁入24年，除了醫院提供的醫療，更將服務延伸到社區，將早療落實到生活。這次特別為預約報名的孩子們準備「童玩大禮包 」，包括毽子、萬花筒、浮球等玩具，讓孩子在玩樂中學習。若民眾對兒童發展有疑問，可洽詢嘉基兒童發展中心，電話(05)2719509、2718661。