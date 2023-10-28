全台首輛台鐵E500型電車潮州亮相 明年5月上路

為更換車齡逾25年以上電車，台鐵局獲中央補助近千億元規畫「10年購車計畫」，引進逾千輛最新車種，今於潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，設三合一緊急開關、即時監控等裝置，具單機牽引、雙機重連、推拉式等多功能，該車客製化設計獲2023優良設計獎，後續經測試後，將逐步取代老舊電車，預計明年5月正式上路。

台鐵局今於屏東潮州鐵道文化園區舉辦新E500型電力機車見面會，該車為台灣首次引進日本製造的客貨2用電力機車，榮獲「Good Design 2023 new focus award」大獎，主機輸出功率達3972千瓦·時，效能較現有車型提升41.2%，最高時速達130公里，動力系統以模組化設計，配備應急、監控、防護等系統，大幅提升安全性，是新一代高性能、可靠、環保、低噪音的智慧化機車。

台鐵局副局長馮輝昇表示，台鐵車輛老舊，部分電車車齡25至40年以上，達使用年限，妥善率非常差，為汰舊換新規畫「10年購車計畫」，獲中央補助997億元，預計更換1282輛車，購入4款主力車種，首先投入服務的車輛為「EMU900型」通勤電聯車，目前有52編組，520輛全數交車。

還有「EMU3000型」城際列車，總購入52篇組、600輛車，預計明年全數交車完畢，優先投入東部幹線。第3款為「R200型」柴電列車，以軍運、貨列、救援列車為主要功能，目前來台4輛，將於3年後投入32輛正式營運，最後是今嶄新亮相的「E500型」，預計明年5月投入營運，將逐步取代老舊的「E200」、「E400」及推拉式機車。

他說，新購入電車於2019年起投入服務，資料統計至前年顯示，車輛故障率下降31％、運能增加15至25％，在2021年準點率達95％，顯示引進新電車有助於提升鐵路整體服務品質。

見面會還額外展出台鐵新一代車款，包含「EMU900」電聯車、「EMU3000」電聯車、「R200」柴電機車、鳴日號電力機車與「E500」電力機車，另由「R200」柴電機車牽引軍運貨卡、「E500」電力機車牽引環島之星觀光車廂進場，吸引大批鐵道迷湧入會場，一睹台鐵新主力車種風采。