雲林九旬嬤腳骨無力...受訓半年後「驚人變化」省下不少醫藥費

雲林縣66萬人口中，逾13萬人為65歲以上長者，占比21％，「5人就有1人是長者」，因應超高齡社會，衛生局今年首度結合雲林科技大學休閒運動團隊，在縣內6處健康促進站推辦「思動力訓練」，為期12周非常態律動課程，主要以口、眼、鼻搭配肢體，及球、杖、繩、帶、水啞鈴等彈力與負重配備訓練，讓受訓的140名長者達到認知運動效果，一名80多歲女學員自豪身體機能比年輕時還勇，要社區接棒續辦，直呼「不然我會前功盡棄！」

伴隨高齡、老化，長者的生理功能也會隨之退化，包括肌肉流失、反應變慢等都會增加其跌倒風險，甚至導致骨折或失能，雲科大休閒運動所教授陳美芳率隊研發BFT（Brain and Fitness Training for Older Adults）思動力訓練方案，提供各種強度運動、上下肢肌力訓練、靜態伸展及程序性記憶訓練、搭配球類與竹杖使用的多元運動訓練課程。

陳美芳表示，該計畫選定在古坑麻園、斗南小東、斗六鎮東及農會等6處健康促進站推辦，通過培訓的20名專業指導員以認知訓練、分級分類的同步與非同步運動進行課程，也融入當地農產品幫助長者記憶，並與「我的餐盤」結合，提升學員自我健康管理，其中因偏鄉地區高血壓、腎臟代謝等慢性病患病比例高，也教導長者如何管理病程。

根據受測數據，陳美芳發現多數長者專注力明顯提升，有助持續推動記憶和認知訓練；體適能方面，則以下肢肌力、靜態平衡獲有顯著提升，尤其是單腳開眼站訓練中，原本大部分長者站不到5秒，如今都能穩定達到10秒，表現佳者則從30秒進步到1分鐘。

斗六農會健康促進指導老師觀察，許多長者第1堂課站都站不穩，經過12周課程訓練已進步到可以爬樓梯，患有心絞痛者的情況也改善很多，現少聽見有人在喊不舒服了。

高齡90歲鄭姓女學員原本行動力不佳，除了腳部無法出力，膝蓋也常發疼，每周有幾天都得到醫院骨科報到，她雀躍分享「上課後省下不少醫藥費」，現在不僅健步如飛，還能負重深蹲，家人都感到意外與驚喜。

縣府衛生局科長陳依君表示，為提升長者認知功能、生活品質並達到社交參與，明年度將開放全縣社區自由申請，也持續研發、管理相關預防及延緩失能照護服務方案，打造更友善健康的生活環境，鼓勵長者預約健康活躍的晚年生活。