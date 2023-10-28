不滿兩岸觀光不開放…數千名觀光業者將辦餐會邀侯友宜 舞台設計有玄機

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未解除，兩岸觀光開放進度至今持續停擺，引發我國旅行業界不滿。據了解，數千名觀光業界公會成員30日將於南港展覽館舉辦餐會，邀請國民黨總統參選人侯友宜參與，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安也將陪同出席。

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，以1個月為準備期，並視陸方回應決定實施日期，但1個月期限屆滿後，我國政府仍以陸方未回應強調，秉持對等開放原則。當前我國仍禁止旅行社組團赴陸，陸方今年8月恢復陸客赴78國旅遊，其中也未包含台灣，兩岸觀光開放進度至今持續停擺。

據了解，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、新北、桃園、台中、台南及高雄旅行公會、中華民國旅行業品質保障協會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等多個觀光公會團體，30日中午將動員數千名成員於南港展覽館舉辦餐會，邀請侯友宜參與交流。

事實上，台灣海峽兩岸旅行發展協會今年8月就曾邀請百位觀光旅遊業者於新北舉行餐會，以商談「旅遊業的過去與未來」主軸邀請侯友宜出席。而當天侯友宜恰巧也發表觀光政見，包括固定召開觀光會報、每年觀光預算增15%、兩岸觀光全面開放等。

不具名觀光業者表示，30日於南港展覽館舉辦的餐會，主要是不滿當前兩岸觀光遲未開放，影響業者工作權益，也犧牲消費者權益。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光指出，此次餐會為各公會聯合舉辦，主要是為了觀光業的「現在與未來」，也包括呼籲兩岸觀光盡快開放，先前擔心用遊行表達訴求會讓社會不安，就改以餐會方式進行。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁也證實，當天確實有受邀出席餐會，相較於8月的觀光旅遊業者，這次更加擴大舉辦，截至目前已確定有近7千人與會，至少席開600多桌。

餐會舞台示意圖有玄機。右邊標語是「友直友諒友多聞」，左邊則是「宜家宜國宜天下」，兩句第一個字合起來就是「友宜」。