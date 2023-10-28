生態博覽會在大安森林公園登場 志工團復育成果看得到

2023生態博覽會今天在台北市大安森林公園舉辦，台北市長蔣萬安到場和60個生態相關單位組成的市集攤商互動。他說，很感動北市有許多公園靠著熱心志工、基金會維護生態之餘更打造復育環境。主辦的大安森林公園之友會執行長楊平世細數改善了公園水池優養化、臭味，更用生態工法消滅蚊蟲，誓言打造台版的「紐約中央公園」。

生態博覽會今年邁入第八屆，活動從10月28日到11月12日，展開為期16天的攝影展，以大安森林公園內自然生態、人文、景觀為主題，展出60件優秀作品，讓民眾認識了解也喚起對大自然的重視與尊重，共同為生態努力。

蔣萬安說，從大安森林公園入口進來，由志工們導覽一路解說，舉凡生態池復育、孕育螢火蟲適生棲地等，回首民國83年剛種植6千多顆喬木的公園，如今成長茁壯，都是靠著志工發自對公園的愛，默默經營而來。

他也說，北市榮星花園公園成為瀕危台灣原生魚「史尼氏小䰾」復育基地，也成功復育了螢火蟲，同樣是大家的努力，因此，他自己日常也落實了生態減塑，分類好垃圾並少用一次性餐具。

由志工一路擔任到執行長的楊平世說，公園確實靠著很多NGO團體、志工、大學教授，以及公部門區長、在地里長等支持，現在已解決了水池優養化、臭味，甚至利用生態工法消除病媒蚊，種種的成果都是龐大且願意投入勞力的志工加入，「好幾個群組，只要有需要，都會有很多人主動登記幫忙。」

楊平世說，近期也邀集世界各國的蚊蟲防治專家齊聚召開研討會，分享交流彼此經驗，他更希望將大安森林公園打造成台版「紐約中央公園」。