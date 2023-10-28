府中一早擠爆人潮鑽轎腳 北台灣媽祖文化節60神尊遶境

2023北台灣媽祖文化節今在板橋慈惠宮前舉行會香祈福起駕大典，新北市副秘書長柯慶忠與各宮廟代表團拜，並點燃起馬炮，參贊宮廟60多神尊分2天巡安遶境，信眾可在遶境路線沿途設置香案參拜，另也可參加府中廣場的鑽轎腳活動，福袋限量8千份。許多民眾一早就來排隊，準備一次鑽過30座神尊，場面壯觀。

今年北台灣媽祖文化節規模更盛大，全國11縣市、50家宮廟逾60神尊共襄盛舉。板橋慈惠宮主委賴春穆表示，為讓民眾近距離獲眾神明庇佑，參贊宮廟60多神尊，分2天巡安遶境，信眾可在神尊遶境路線沿途設置香案參拜，另參加府中廣場的鑽轎腳活動，可獲福袋1份，限量8千份，2天各有4場，送完為止，拿到福袋的民眾可到媽祖香爐過爐。

今天上午第一場鑽轎腳活動，吸引大批人潮排隊，還有信眾從別的縣市趕來參加。一名蔡姓男子帶著孩子前來祈求媽祖保佑，他說得知今年媽祖文化節在板橋舉辦，早早就把時間空下來，難得可一次看到這麼多神尊，特地帶著一家大小來鑽轎腳，感受各路媽祖聖恩，同時領取福袋，祈求全家吉祥平安。

民政局長林耀長表示，今年北台灣媽祖文化節超過歷年規模，除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣、台南市等共計近50間友宮，邀請包含金面媽祖、知名廟宇媽祖聖尊、城隍爺、觀世音菩薩、五路財神等神尊，今日遶境沿途各宮廟藝陣匯演十分熱鬧，許多店家及民眾也備鮮花香案祭拜。

民政局提醒，連日來前往板橋慈惠宮祈福民眾眾多，加上周邊還有府中奇幻城活動，請盡量搭乘大眾交通運輸工具，另配合今明活動，板橋公館街路段於上午道路封閉、西門街路段及慈惠宮前府中路道路雙向管制，祈安遶境途中也將實施彈性管制，請民眾提早改道。