台中榮總成立「細胞治療GTP 實驗室」 蔡英文親往揭牌

細胞治療與再生醫學是新興的醫療技術，台中榮總為此特別成立「細胞治療GTP 實驗室」發展先進的細胞治療。蔡英文總統上午替實驗室揭牌，同時切蛋糕慶祝台中榮總成立41周年，表示願意一起繼續努力建構更完善的醫療團體和創造國際的醫療成就。

蔡英文說，台中榮總在院長陳適安帶領下，連續兩年入選全球最佳智慧醫院，不論是智慧醫療或是精準醫療，都有很亮眼的成果。看到台中榮總實驗室揭牌，還有來自世界各地醫學專家來參加國際醫學研討會，都代表台中榮總持續深根在地，也大步邁向國際。

陳適安說，有鑑於細胞治療與再生醫療的重要，台中榮總邀請細胞治療與再生醫療專家李冠德及曾慧恩加入主持相關計畫，建置GTP實驗室，以發展先進的細胞治療，並利用最新的技術和密閉式全自動化的細胞培養設備，提供細胞治療相關的研究、開發、生產及臨床應用。

細胞治療與再生醫學涵蓋組織與細胞修復、幹細胞療法、癌症免疫細胞療法等，有別於傳統藥物和手術治療方式，細胞治療藉由身體自身的修復能力來治療疾病，是全球熱門的醫療科技。

台中榮民總醫院去年2月成立細胞治療與再生醫學中心， 組織了40 位來自專門研究癌症、自體免疫性疾病、神經元和關節退行性疾病的醫師團隊，12月便取得瑞士諾華全球認證的 CAR-T (嵌合抗原受體 T) 細胞治療醫院資格，是全國5家合格醫院之一，提供血癌與淋巴癌病人一次、永久性的治癒。

他說，為接軌國際，已引進國際尖端細胞臨床試驗，朝向「細胞在地生產」目標。建置現代化的GTP實驗室，將導入產學合作及臨床試驗的資源，對醫院開發創新、高效的細胞療法進一步的躍進。

包括退輔會主委馮世寬、台中市副市長王育敏、總統府資政劉昭惠和企業界人士吳春山、廖紫岑等人上午都出席活動。台中榮總今天同時舉辦學術研討會，邀請56位國際知名專家以及294位國內醫學及跨領域專家，分享最新的醫學研究成果。