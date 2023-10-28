獨／裕隆城被要求買50份TPASS抽獎？交通局喊冤僅是建議

新北市新店裕隆城開幕期間引爆熱潮，為避免交通打結，新北交通局與業者訂定交維計畫，除加開接駁大巴，業者也祭出抽獎優惠，搭乘接駁車可加碼抽限量60份TPASS。不過有讀者爆料，交通局「口頭」要求裕隆城購買至少50份以上的TPASS，「為何公家單位可要求民間公司如此？」交通局解釋，僅是建議應多鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

裕隆城9月20日啟動試營運、9月28日正式開幕營運，因遇到中秋連假與雙十國慶連假，交通局當時預估營運初期，會湧入大量人潮，責請裕隆城商場須遵守開幕交維計畫，落實執行闢駛往返捷運大坪林站的接駁車，鼓勵工作人員與消費者搭乘大眾運輸等宣導資訊，減低對周邊居民的生活衝擊。

不過，讀者爆料，交維計畫中，針對加強宣傳大眾運輸鼓勵計畫規畫實質內容，交通局要求裕隆城應要結合TPASS，且「至少」要買50份以上，最後才會結合商家進行相關宣導活動，提供接駁車乘客相關商家優惠券，搭乘裕隆城接駁車到店，加入會員搭乘1次即可兌換點數1點，有機會抽得都會通TPASS定期票。

交通局解釋，9月初尚在審交維計畫過程中，發現業者的抽獎活動僅有汽車，擔心開幕期間會增加人潮湧入機會，建議加強宣傳大眾運輸鼓勵計畫，而業者詢問可朝哪些方向，才會建議可以結合抽獎TPASS或增加接駁車班次，以鼓勵民眾搭乘大眾運輸，減少塞車可能，「但絕對沒有強迫購買，甚至要求數量」。

交通局表示，因為交維計畫已經結束，將請業者據開幕期間蒐集交通狀況與衝擊問題，預定11月底前提出優化與捷運站與周邊基地行人動線通行空間環境，依據交通量檢討路口號誌時制調整、路段空間分配、停車管制，及要求裕隆城持續做好大眾運輸接駁等規畫精進建議內容。

交通局表示，續由局審查後，與業者共同辦理周邊交通環境改善，另請業者依據交通影響評估要求持續辦理交通監測，並於明年1月15日前提出報告。