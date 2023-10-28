新北石門18.3度 今天降雨最明顯入夜趨緩、濕涼天氣到下周二

今天還是持續受到東北季風和華南雲雨區東移的影響，中央氣象署預報員張承傳說，天氣上還是不穩定，各地雲量偏多，容易下雨，北部偏涼。明天東北季風會持續影響到下周二，明天開始華南雲雨區會逐漸移開，降雨會轉為迎風面為主。下周三東北季風減弱之後，氣溫回升，降雨更進一步減少。

張承傳說，目前華南持續有雲系東移到台灣上空，各地雲量偏多一點。主要降雨區域在台中以北、宜花，有一波水氣移入當中，降雨持續明顯狀況，其他地方也會有零星降雨。

未來一周降雨趨勢，張承傳表示，今天是降雨最明顯、水氣最多的一天，主要是東北季風和華南雲雨區東移的影響，台中以北、東半部地區、其他山區比較容易出現局部短暫降雨；彰化以南平地則是零星降雨。這波水氣在今天白天最為明顯，到晚上之後降雨趨緩下來。

明天至下周二主要受到東北季風影響，華南雲區的水氣逐漸離開。張承傳說，主要的降雨以迎風面為主，明天降雨主要在北部、東半部地區、恆春半島，甚至南部地區有零星降雨。下周一、周二降雨主要在桃園以北、東半部地區，午後山區局部短暫陣雨。

張承傳表示，下周三至周五東北季風減弱，水氣更減少。所以下周三開始降雨範圍更縮小到大台北、基隆北海岸、東半部地區，有零星降雨。其他地區多雲到晴天氣為主。

溫度方面，張承傳說，今天清晨新北石門18.3度，新竹關西、桃園楊梅18.5度，宜蘭五結18.6度。今天北台灣上午溫度偏涼一點。

未來一周溫度趨勢，張承傳表示，北部、宜花高溫22至25度，整天偏涼；到明天之後降雨減少，北部、東半部會回升到25度。下周一、周二降雨更減少，溫度再回升。下周三之後溫度回升幅度明顯。中南部今天白天高溫27至29度，明天之後可以回升到30度左右。未來一周各地低溫21至24度。