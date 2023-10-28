交通部加嚴管理大型車駕駛 貨運倉儲工會：應針對業主

近日發生多起大型車嚴重事故，交通部昨表示，將對遊覽車與貨運三業更嚴格管理，包括高風險駕駛定期回訓、取消超速告警標準寬限值。台灣汽車貨運倉儲產業工會今發聲明指出，只對職業司機處罰，無法解決安全問題，盼直接針對事業單位裁罰、與工會協商最低安全運費、公告違法事業單位，且皆應限期改善。

台灣汽車貨運倉儲產業工會表示，道路交通管理處罰條例修法後，加強對職業司機違規記點，但完全沒有配套措施，不良的道路交通設計、未有充足的合法卸貨車格、公司過量的工作分配、商家將裝卸貨的成本外包給用路人，但現行的解決方案就是處罰基層司機，可見政府向來不處理教育、道路交通設計，只有處罰基層。

台灣汽車貨運倉儲產業工會指出，或許真的有不良駕駛，但多數駕駛工作就是為了養家活口，違規多數來自於事業單位的安排、道路交通設施與法規的設計，廠商沒有合法的上下貨區域、雇主沒有給予足夠的薪資及合理的工時安排、甚至沒有提供安全的設備，當駕駛肇事違規就全歸責於司機。

台灣汽車貨運倉儲產業工會也說，執行嚴格的超速提醒，但並未有強制性，並未針對違法事業單位進行開罰、限制其部分營業，甚至有公司要求司機不合理的趕趟，但系統超速就要扣錢，將成本轉嫁給基層司機

此外，台灣汽車貨運倉儲產業工會表示，在物流業中，大型電商、大型工廠或客戶，會以降低運費作為續約的條件，而物流公司為了搶客戶而削價競爭，過低的運費及複雜的薪資結構，最終就是讓職業司機只能靠不合理的工時賺到一定的費用，要求最低貨運價應與該會共同擬訂，以保障職業司機的安全。