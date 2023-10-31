勞保國保「雙年金」領更多？其實反而少領「這麼多」

國民年金保險開辦至今年10月，已屆滿15年，隨著「落日條款」登場，請領勞保等年金給付者，已不能再投保國保。然而，勞保局強調，符合資格者，仍可同時領取勞保及國保老年給付，享有「雙年金」保障。雙年金是否意味著「錢領更多」？答案令人意外。

今年10月1日起，國民年金「落日條款」登場，這代表有領取相關社會保險老年給付者，無法再參加國保。同時，就算曾參加國保、累計年資，在領取老年給付時，也只能選擇給付金額較少的B式領取。

不過，對於同時有勞保及國保年資的民眾，勞保局表示，在勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計的規定，因此民眾在65歲時，如果勞保及國保投保年有滿15年，仍可各依該保險年資，同時領取國保及勞保的老年年金給付，享有雙年金的保障。

勞保局對此舉例說明，一名王女士在今年10月年滿65歲，其勞保年資7年、平均月投保薪資1萬7000元；而她的國保年資則有12年。將勞保及國保年資併計已達19年，符合年資滿15年的規定，因此可分別請領國保及勞保的老年年金。

依勞保及國保請領規定計算，王女士在勞保老年年資計算，每月可領到3,922元（17,000元X 7年X 0.775％＋3000元）。此外，國保老年年金依規定以B式計算，可領取3,083元（19,761元 Ｘ 12年 Ｘ 1.3％）。兩者相加，王女士每月的老年年金共可領取7,005元。

雖然王女士得到「雙年金」保障，但是，如果王女士當時在離開有保勞保的職場後，選擇繼續兼職，加入職業工會投保勞保的話，是否在65歲單單申請勞保老年年金給付時，會比現在的雙年金領得更多呢？

許多民眾認為，投保國保所繳的保費比勞保的保費來得低，因此在離開職場後，轉為繳納國保似乎是比較「划算」的選擇。

以今年的勞保及國保費率計算，以薪資4萬5800元的最高級距計算，每月所繳勞保保費3,070元；國保則是固定繳1186元。

兩者費用差距為1,884元，確實繳納國保可減輕不小負擔，但是，若實際試算未來可領取的勞保老年年金金額後，會發現跟原先勞保加國保年資併計後，所領取的金額「差很大」。

以前述勞保局提供的王女士案例來說，如果王女士在離開職場後，轉而以兼職方式，加入職業工會投保勞保，且逐年將投保薪資拉高到最高級距4萬5800元，當她在65歲退休時，共計有19年的勞保年資。

以此計算，王女士原可領取的年金給付金額為1萬3488元，再加上延遲老年年金給付4年，又有16％的增給，因此共可領取1萬5646元。對比原先領取雙年金7,005元，每個月可多領8,641元。

請領老年給付未深入計算，可能害你少領百萬元？

另外，假設王女士活到80歲壽終正寢，以此條件再深入計算勞保年金及雙年金所領取的總額差異來說，王女士領取老年年金的期間共15年。

因此，王女士當時若選擇持續投保勞保年金，共可領取281萬6280元；如果轉而繳納國保則領取126萬900元。

再加上王女士投保勞保，比起繳納國保，多繳的費用為27萬1296元，以此計算，王女士在80歲逝世時的領取總額差異高達128萬4084元。

總結來說，王女士持續投保勞保到65歲時，請領老年年金給付，比起原先勞保加國保的「雙年金」保障，多領了上百萬元。

這也代表，並非「雙年金」的雙重保障，就可為勞工在退休時帶來更多保障，必須經過深入試算後，選擇對自己有利的方式，才能安心確保老年退休生活。

勞保vs國保老年年金請領，公式這樣算 在請領勞保及國保老年年金時，依照平均投保薪資的不同，所計算出來的金額也不相同，若是同時請領「雙年金」時，除了勞保的計算公式可在第一式與第二式間擇優請領外，請領國保時只能選擇B式。究竟，這些計算方式的公式為何？ 【勞保老年年金請領公式】 ▌第1式：（平均月投保薪資X保險年資 X 0.775％＋3000元） ▌第2式：（平均月投保薪資X保險年資X 1.55％） 另外，需特別留意的是，當民眾符合老年年金給付條件，卻選擇在法定請領年齡之後，才延後請領，每延後1年，可依計算的給付金額增給4％，最多增給20％。 【國保老年年金請領公式】 ▌A式：（月投保薪資Ｘ保險年資Ｘ0.775％＋3,000元） ▌B式：（月投保金額Ｘ保險年資Ｘ1.3 ％） 註：112年的國保月投保金額為1萬9761元。

（本文出自2023.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）