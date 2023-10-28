快訊

開業才4年多！全台唯一IKEA Café驚傳熄燈讓粉絲不捨

鋼鐵果粉看過來！網拋3方法 可「年年無痛升級」換新iPhone

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多地低溫跌破19度陰雨轉涼...今天天氣最差 下周又變暖秋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天降雨機率高，降雨的範圍也比較普遍，除了迎風面北部、東半部以外，中南部地區也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得大。本報資料照片
今天降雨機率高，降雨的範圍也比較普遍，除了迎風面北部、東半部以外，中南部地區也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得大。本報資料照片

東北季風從昨天開始增強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，同時大陸上的華南雲雨區也逐漸東移南壓，因此從昨天開始天氣就有比較大的轉變。各地雲量增多，除了迎風面降雨之外，西半部也有局部短暫陣雨出現。

吳聖宇說，昨晚到今天清晨華南雲雨帶的水氣又更為增加，台中以北地區普遍都有下雨的情況，苗栗一帶的累積雨量較多，不過雨勢都不算太大，雲雨帶上並沒有較為活躍的對流系統，大致都是以層狀的降雨為主，雖然會帶來一陣一陣的陰雨，但是還不至於有大雨或劇烈天氣發生。

各地溫度也都轉涼，吳聖宇說，今天清晨在新北石門、桃園楊梅、新竹新豐以及宜蘭五結等地的低溫都在19度以下，配合降雨，有秋天的感覺。

吳聖宇表示，今明兩天受到東北季風以及華南雲雨區東移影響，今天降雨機率高，降雨的範圍也比較普遍，除了迎風面北部、東半部以外，中南部地區也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得大。

明天水氣逐漸減少，不過，吳聖宇表示，迎風面的北部、東半部還是持續會有短暫陣雨機會，中部、南部的降雨將會更偏向山區，平地則是多雲，偶有局部零星的短暫陣雨。

受到雲雨帶水氣的影響，本周末天氣並不是很好，吳聖宇說，尤其是今天，如果有安排活動務必多留意。

今明兩天溫度較偏涼，北部、東半部白天高溫23-25度，中部、南部高溫26-29度，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫21-23度，局部空曠地區有機會降到18-20度間，南部低溫24-26度，局部空曠地區低溫22-24度。

吳聖宇說，下周一、周二仍是持續受到東北季風影響，降雨以迎風面地區為主，有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴。

他表示，下周三到11月5日季風逐漸減弱，風向轉為偏東風，水氣更少，只有東半部偶有零星局部短暫陣雨，其他地方為晴到多雲，天氣較為穩定。

吳聖宇表示，目前預報資料來看，再下一波東北季風增強可能要等到11月6日左右才會抵達，因此下周算是天氣相當不錯的一周。

天氣好轉、季風減弱，溫度也將逐漸回升，吳聖宇表示，中南部地區下周一開始高溫就有機會回到30度以上，北部、東半部下周三之後高溫也將會回升到29-30度以上，又會變得比較暖熱，整體暖秋的形態還會再持續一段時間。

東北季風 低溫

延伸閱讀

史上最熱9月出現 彭啟明、吳聖宇：冬季持續偏暖機會大

觀察它有無成颱趨勢 吳聖宇：對這一帶天氣影響大

北部、東部鋒面雨明顯轉涼 吳聖宇：南北溫度大不同

國慶連假東北季風南下 吳聖宇：北部下雨降溫轉涼很有感

相關新聞

今年唯一月偏食 倒數不到24小時抬頭看「月亮缺一角」

今年唯一月偏食將於明天凌晨2點起將發生月偏食，抬頭往西方天空望，肉眼可明顯觀察到「月亮缺一角」，雖然食分不大，卻是觀察長...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

台灣同志遊行21年了 今天下午台北市政府前廣場登場

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，目前已知政治人物包括民進黨總統參...

半個台灣在下雨 鄭明典：不是典型東北季風雨

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，半個台灣下雨。這不是典型東北季風雨，比較像華南雲雨區東移的雨型。

多地低溫跌破19度陰雨轉涼...今天天氣最差 下周又變暖秋

東北季風從昨天開始增強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，同時大陸上的華南雲雨區也逐漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。