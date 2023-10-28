多地低溫跌破19度陰雨轉涼...今天天氣最差 下周又變暖秋

東北季風從昨天開始增強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，同時大陸上的華南雲雨區也逐漸東移南壓，因此從昨天開始天氣就有比較大的轉變。各地雲量增多，除了迎風面降雨之外，西半部也有局部短暫陣雨出現。

吳聖宇說，昨晚到今天清晨華南雲雨帶的水氣又更為增加，台中以北地區普遍都有下雨的情況，苗栗一帶的累積雨量較多，不過雨勢都不算太大，雲雨帶上並沒有較為活躍的對流系統，大致都是以層狀的降雨為主，雖然會帶來一陣一陣的陰雨，但是還不至於有大雨或劇烈天氣發生。

各地溫度也都轉涼，吳聖宇說，今天清晨在新北石門、桃園楊梅、新竹新豐以及宜蘭五結等地的低溫都在19度以下，配合降雨，有秋天的感覺。

吳聖宇表示，今明兩天受到東北季風以及華南雲雨區東移影響，今天降雨機率高，降雨的範圍也比較普遍，除了迎風面北部、東半部以外，中南部地區也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得大。

明天水氣逐漸減少，不過，吳聖宇表示，迎風面的北部、東半部還是持續會有短暫陣雨機會，中部、南部的降雨將會更偏向山區，平地則是多雲，偶有局部零星的短暫陣雨。

受到雲雨帶水氣的影響，本周末天氣並不是很好，吳聖宇說，尤其是今天，如果有安排活動務必多留意。

今明兩天溫度較偏涼，北部、東半部白天高溫23-25度，中部、南部高溫26-29度，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫21-23度，局部空曠地區有機會降到18-20度間，南部低溫24-26度，局部空曠地區低溫22-24度。

吳聖宇說，下周一、周二仍是持續受到東北季風影響，降雨以迎風面地區為主，有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴。

他表示，下周三到11月5日季風逐漸減弱，風向轉為偏東風，水氣更少，只有東半部偶有零星局部短暫陣雨，其他地方為晴到多雲，天氣較為穩定。

吳聖宇表示，目前預報資料來看，再下一波東北季風增強可能要等到11月6日左右才會抵達，因此下周算是天氣相當不錯的一周。

天氣好轉、季風減弱，溫度也將逐漸回升，吳聖宇表示，中南部地區下周一開始高溫就有機會回到30度以上，北部、東半部下周三之後高溫也將會回升到29-30度以上，又會變得比較暖熱，整體暖秋的形態還會再持續一段時間。