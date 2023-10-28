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治療犬毛孩最萌療癒力「黃金三角模式」協助長者改善功能

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，展現萌萌療癒力。圖／台中慈濟醫院提供
三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，展現萌萌療癒力。圖／台中慈濟醫院提供

台灣將邁入超高齡化社會，中華民國護理師護士公會全國聯合會與台中慈濟醫院昨舉辦「高齡友善國際研習會」。三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，動物輔瞭師陳美麗說，在輔療師、輔療員（飼主）與治療犬的「黃金三角模式」，能協助失能、失智長者改善認知、肢體、語言及社交等功能，展現萌萌療癒力。

台北護理健康大學高齡健康照護系助理教授陳美麗，同時為資深高級動物輔助治療師，將動物輔助治療與長照護理專業結合。

陳美麗介紹，動物輔助模式可運用在活動、教育與治療上，目的各異。其中，動物輔助治療是一種療育方式，著重於改善個案身心健康，讓動物實現治療和復健目標，特別適用於有特殊需求的族群，如認知、語言和人際互動障礙者。

三隻超萌治療犬貝貝、ＯＫ、巴吉歐一到會場，立刻吸引學員拿起手機拍照。陳美麗讓學員與治療犬互動，說明在輔療師、輔療員（飼主）與治療犬的「黃金三角模式」協作下，協助失能、失智長者改善認知、肢體、語言及社交等功能。

機械公司職護郭小姐分享，透過與治療犬貝貝的撫摸、擁抱，從中體會到情緒與心情的放鬆，雖然目前工作領域無法落實動物輔療，但可以讓家中的長輩嘗試這種療育方式。

台中慈院６Ａ病房副護理長林怡萱初次體驗動物輔療，透過與治療犬貝貝套圈圈互動，達到刺激個案手部和肢體復健，並訝異動物輔療運用在長照領域，如此多元化。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，動物輔瞭師陳美麗說，輔療師、輔療員（飼主）與治療犬形成「黃金三角模式」。圖／台中慈濟醫院提供
三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，動物輔瞭師陳美麗說，輔療師、輔療員（飼主）與治療犬形成「黃金三角模式」。圖／台中慈濟醫院提供
動物輔瞭師陳美麗說，輔療師、輔療員（飼主）與治療犬的「黃金三角模式」，能協助失能、失智長者改善認知、肢體、語言及社交等功能。圖／台中慈濟醫院提供
動物輔瞭師陳美麗說，輔療師、輔療員（飼主）與治療犬的「黃金三角模式」，能協助失能、失智長者改善認知、肢體、語言及社交等功能。圖／台中慈濟醫院提供
三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，動物輔瞭師陳美麗說，展現萌萌療癒力。圖／台中慈濟醫院提供
三隻超萌治療犬到場，立刻吸引學員目光，動物輔瞭師陳美麗說，展現萌萌療癒力。圖／台中慈濟醫院提供

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