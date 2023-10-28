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瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨。本報資料照片
北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨。本報資料照片

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨，不過主要以山區為主，且愈晚水氣愈減少。

氣溫方面，根據氣象署資料顯示，今天最低溫出現在新北市瑞芳，今天清晨5時只有19.2度，其次是基隆市國三S004K測站19.2度，新北市金山、淡水也只有19.4度，宜蘭縣礁溪19.5度。

今天北台灣整天濕涼，低溫21、22度，白天高溫23至25度，溫度變化小，注意保暖；其他地區低溫22至24度，白天高溫花東地區25、26度，中南部27至29度，白天感受較舒適，早晚偏涼。

另外，桃園至彰化、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有較強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署說，明天、下周一水氣逐漸減少，不過仍有東北季風影響及殘餘水氣，北部及東北部天氣仍涼，主要是迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，而南部亦有零星降雨機會，其他地區則轉為多雲，，午後在中南部山區有局部短暫陣雨。

下周二、下周三溫度逐漸回升，環境吹東北風，降雨範圍縮減，僅迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三東北風減弱，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。

下周四環境轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

11月4日至6日各地大多為多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

基隆 東北風

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