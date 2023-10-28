中高齡就業-攬才篇／招中高齡幹部 人力銀行搭平台

「你們可以幫我招募中高齡當儲備幹部嗎？」Ａ企業主管説，年輕人總是待一、兩年就離開，而「50+嚴選」嚴選推薦的中高齡有熱忱又穩定，培養成幹部的穩定性更勝年輕人。

Ｂ企業人資問：「你們可以幫我了解他們不願意來面試或是離職的真實原因嗎？我們希望知道他們遇到的問題，才有辦法調整。」

Ａ與Ｂ都是「一○四中高齡人力銀行」的合作企業，過去兩年，一○四開啟「50+嚴選」，和有意願任用中高齡的企業合作，邊做邊校準，找出「讓企業更願意任用中高齡，也讓中高齡被企業看見進而聘用」的模組。

「50+嚴選」用人力銀行的既有資源，架設專屬中高齡的求職平台，讓願意聘用中高齡的企業在此刊登職缺，人力銀行則運用顧問專業，初步萃取出適合的求職者後推薦，平均推薦五位有三位取得面談機會，去面談者，五位錄取四位。企業也會在過程中回饋篩選機制的優缺點。兩年下來，除了模組成型外，也協助四百二十位中高齡獲得面試機會，二七七位被錄取上班。

一○四中高齡人力銀行總經歷吳麗雪解釋這個計畫的起心動念，一○四內部一直很關注台灣整個人口數據，像是二○二○年總人口數負成長，二○二五年邁入超高齡社會，二○二五年「人口年齡中位數」將達四十六歲等等。缺工的狀況更是從二○二二年開始，超過五十萬人的缺口，至今從未降下，「缺工成為新常態。」

一○四同年的調查發現，企業求才偏好年輕人，企業主動邀約率，四十五歲以上僅百分之三．七，四十四歲以下高達百分之九六．三；在求職者的積極度上，中高齡卻高於年輕求職者，主動應徵次數，四十五歲以上十四次，四十四歲以下平均十次，「我們看見的是，企業缺工但卻不願意聘用中高齡，中高齡想就業，卻被拒絕在門外。」

在這個大環境下，一○四找到需求缺口，在想找工作的中高齡人才和缺工的企業間搭起一座橋，發展中高齡聘用模式，也給想做卻不知道如何開始的企業建議。