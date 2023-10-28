中高齡就業-攬才篇／58歲回職場 數位工具很上手

員工平均年齡卅歲的無印良品，近年積極向中高齡求職者招手。

五年前，無印一千三百位員工僅七位中高齡，今年八月，中高齡員工有一一七位，五年從不到百分之一成長到超過百分之八。

「明年台灣無印就滿廿年，我們的顧客跟我們一起長大，也逐漸邁入中高齡了。」無印良品人資總務部長林欣韻說明改變的兩個原因，一是顧客生活需求已不同，此外，無印在五年前就察覺到少子高齡社會結構下，年輕人力難尋，用中高齡是必走的路。

台灣無印良品從二○一八年啟動中高齡員工任用測試，當年招募了七位四十歲以上員工，透過觀察和在職訪談調整政策，原本二○二一年開始啟動，但遇到疫情，一直到今年才又積極招募。

林欣韻表示，組織內人才策略明確後，也必須讓用人單位主管認可，推動才會順利，也才有可能做到跨世代的全齡管理。為了傳達理念並讓店經理認可，對內，無印多次透過內部講座、活動、課程，溝通政策方向，一開始只有少數認同的店經理，及極缺工的門市任用中高齡；對外，無印良品與一○四人力銀行合作，刻意增加無印職缺在「一○四高年級」求職平台曝光。

推動幾個月後，無印會在內部會議請任用中高齡門市分享成功經驗，讓好事例被擴散，後來才有愈來愈多觀望的門市跟進。

王玉華就是今年三月進到無印良品的時薪門市員工。

五十八歲的王玉華優退後，過了幾個月退休生活，不愛追劇的她閒得慌，孩子念書，先生、朋友都在職場，一個人的旅行去幾次就膩了，退休不到半年，她開始找工作。

擁有織品專業的她，一開始想從事教育訓練相關工作，一直找不到適合的。她想，不如轉換跑道吧，去上了一百多小時的咖啡課程，但是仍被許多連鎖咖啡店拒絕，理由不外乎「這個工作要久站」，或是「多元支付太複雜」。

求職四處碰壁讓王玉華十分挫折，她苦笑，工作都力求做到最好，新的學習、數位工具的使用，對她從不是問題，一離開職場，大家看的不是她的能力，而是年齡，還有年齡後面的偏見與歧視。直到透過一○四「50+嚴選」平台，有機會面試無印良品，得到了時薪工作，開啟新的人生下半場。