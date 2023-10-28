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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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大車意外頻傳 遊覽車將取消超速寬限值

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
根據交通部道安會統計，今年一月至八月，交通事故累計逾廿六點八萬件，造成一九九一人死亡、卅五點九萬人受傷。記者葉信菉／攝影
根據交通部道安會統計，今年一月至八月，交通事故累計逾廿六點八萬件，造成一九九一人死亡、卅五點九萬人受傷。記者葉信菉／攝影

大型車事故頻傳，交通部嚴管遊覽車、貨運三業，包括將研議遊覽車高風險違規駕駛人回訓機制，於期限內違規達一定次數，需定期召回訓練；另外，調整車輛速度異常告警標準，原先有十公里速限寬限值，將修改為「超過速限」即為異常，預計年底前公告細節。

交通部長王國材表示，今年八月道安數據雖然不錯，但十月運輸業安全出現問題，針對遊覽車已研議高風險違規駕駛人召回訓練更嚴格。另外遊覽車ＧＰＳ速度告警標準，未來將取消寬限值。

目前全國有一萬六九一二名遊覽車駕駛，公路局長陳文瑞表示，針對加強遊覽車安全管理，將研議高風險違規駕駛人回訓機制，駕駛於一定期間內違規記點達一定點數或重複超速、任意變換車道、闖紅燈、國道違規等樣態，將加強召回訓練，細節將與相關單位討論。

陳文瑞也說，過去遊覽車ＧＰＳ顯示超過速限十公里達一分鐘就會通知業者告警，連續五分鐘通知監理所，連續十分鐘通知公路局，影響公司評鑑、安全考核甚至營運，未來修改為「超過道路速限」即告警通知。像是當前國道限速一一○公里，需超過一二○公里才會告警，未來只要超過一一○公里速限就告警。

他也說，日前國三遊覽車事故駕駛，七年內曾發生十次超速，但目前記點制度是半年累計內達六點吊扣駕照，因此駕駛沒有被吊扣駕照，未來對高風險駕駛記點吊扣期限拉長，或其他更嚴格的作為可再檢討。

遊覽車 速限 風險

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