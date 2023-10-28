中高齡就業-攬才篇／企業補人 中高齡職缺增加

大缺工時代，一邊是永遠補不滿的職缺，一邊是永遠找不到工作的中高齡求職者，如何解？「攬才」這件事在中高齡這個年齡層，從來不只是「供」與「需」的問題，更關乎拋下年齡偏見、打破工作慣性，願意努力去打開不同世代互相理解、同工共創的可能。

數位版看這裡 中年婦女求生記

從離開原有職場到成為服務業門市人員，過去未待過服務業的王玉華笑稱這一年多根本是「中年婦女求生記」。離開前一份工作時，朋友和同事都鼓勵她，「她麼優秀，一定可以再返職場，找到夠好的工作。」真的單槍匹馬進到求職的世界裡和年輕人一起競爭工作時，她才發現事實是殘酷的。請進聯合報數位版看王玉華的故事。

「全家」鼓勵店舖組成跨齡團隊，讓新世代及中高齡夥伴在工作上能結合彼此優勢，打造互補友善的工作氛圍。圖／全家提供

中高齡期待薪資比你想得低 製表／張瀞文

大缺工時代，各企業人資主管都坦言，過去攬才目標是「搶人才」，現在只求「補人力」，用盡各種方式擴大公司求才水庫，愈來愈多企業將聘用對象擴大到中高齡。

根據一○四人力銀行資料，勾選「歡迎中高齡」的職缺，二○二○年僅有百分之十，二○二三年已增加到百分之十九。

更有企業積極出擊，打開招募中高齡的觸角。知名餐飲品牌王品集團看準中高齡求職者偏好找離家近的工作，鼓勵店長積極拜訪里長及門市附近街坊鄰居，透過長輩的ＬＩＮＥ群組發出求才資訊，從社區網絡找人才。今年八月更與勞動部勞動力發展署合作，在台北市兩分店舉辦中高齡就業職場體驗活動，短短兩周吸引近五十人報名，求職者年紀最長為七十八歲。

近半中高齡求職者期待有專屬職位或項目 製表／張瀞文 一○四高年級人力銀行總經理吳麗雪表示，對外宣告「我們歡迎中高齡」只是第一步，企業必須在內部有效溝通，讓主管們願意動起來，人招募進來後，教育訓練、職務設計也需要重新思考，中高齡人力才會真正成為企業生力軍。

吳麗雪舉例，過去兩年一○四和企業合作發展聘用中高齡的模組時，曾有企業用了中高齡員工後，發生「既有中高齡排擠新進中高齡」的狀況，以致於終止合作。

她提醒，當愈來愈多企業願意用中高齡，主管勢必面對四、五代同堂的職場現況，跨世代的職場管理將是趨勢，不懂得管理中高齡的主管，在未來的世代裡很難勝任主管職。目前多數一線主管還是很排斥管理中高齡員工，這也是想要推動中高齡友善職場、聘用中高齡的企業老闆的一大痛點。

吳麗雪也提到，在一○四發布的《中高齡就業趨勢報告書》發現，政府推行「中高齡及高齡者就業促進法」已逾三年，實際影響企業聘用中高齡意願僅四．二分（滿分十分），其中有近五成的企業「未申請補助」、近五成表示需要「協助申請補助」。