行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人，為連續兩個月下降，其中行人、機車、高齡者死亡人數均下降。不過若以縣市來看，無論是八月單一月份，還是今年以來累計的交安死亡人數，都是南投縣表現最差；行人死亡則是以台北市增加最多。

交通部長王國材直言，台北市行人設施做最多，但行人死亡卻也增加最多，出乎意料。

北市交通局則說，明年預算、人力到位後會更努力改善路型，確保行人安全。

根據道安會統計，今年一月至八月，交通事故累計逾廿六點八萬件，較去年同期增加兩萬七二九五件，造成一九九一人死亡、卅五點九萬人受傷。

若以縣市來看，南投光是八月死亡就有十三人，較去年同期增加七人，一至八月累計死亡高達八十三人，較去年同期增加四十人。

至於行人死亡的部分，儘管台北市長蔣萬安上任後推行人安全友善計畫，但仍以台北市表現最差，今年一至八月，有廿八名行人死亡，較去年同期增加十二人。

王國材指出，今年上半年道安死傷數遽增，但七、八月都有減少，已朝正向方向走，八月酒駕事故死亡有微幅增加，會請警政單位再努力。

南投縣警局表示，南投縣公共運輸系統不普及，許多民眾以機車代步，導致機車事故多，再加上縣內高齡人口超過百分之廿，已屬超高齡社會，老年人反應力不佳，車禍重傷、死亡比率高。將加強高齡者的交通安全社區宣導，並針對高風險與易肇事路段及無號誌化路口，加強交通執法。

北市交通局長謝銘鴻強調，「行人安全友善計畫」為期五年，未來還會繼續改善。明年將增加預算，把宏觀的交通規畫與交通安全作為第一優先。