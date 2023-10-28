觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中心院長曾說，醫院醫療本業營收已從「毛三到四」變成「坐一望二」，經營愈來愈難，醫院美食街、停車場反成重要收入來源，政府卻持續扯醫院後腿，緊閉「陸客醫美健檢簽證」，斷送增加營運來源的機會。

健保點值一年比一年慘澹，政府端不出解方，醫療勞動條件陷入更加血汗的深淵，不只護理師爆出走潮，各醫事職類人員也都走上街頭抗議「職場如地獄」，醫院經營者猶如夾心餅乾，為增加營收只能各顯神通，拓展自費來源，國際醫療是管道之一。

疫後，照理來說，應是加速發展、加速開放，台灣現在雖開放第三地陸客來台自由行，但政府卻以影響國安為由，未開放陸客以醫美名義申請來台簽證，如今又碰上立委趙天麟陸籍小三「假醫美、真偷情」，讓原本有望開放陸客醫美健檢的門關得更緊。

台灣向來以醫療品質一流而自豪，但如今醫療品質受到點值影響，現在已經出現嚴重的後遺症，醫院經營不穩，床位一關再關，即便想要加薪留人，也可能因醫院收入來源有限而有心無力，最終影響的是國人醫療品質，陸客醫美健檢關閉的理由為「國安」，但醫院經營動盪，不也是個國安議題？