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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

聯合報／ 本報記者林琮恩
衛福部長薛瑞元今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢前接受媒體聯訪。他表示，陸客來台醫美健檢的政策，目前已經回到疫情前。記者胡經周／攝影
衛福部長薛瑞元今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢前接受媒體聯訪。他表示，陸客來台醫美健檢的政策，目前已經回到疫情前。記者胡經周／攝影

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中心院長曾說，醫院醫療本業營收已從「毛三到四」變成「坐一望二」，經營愈來愈難，醫院美食街、停車場反成重要收入來源，政府卻持續扯醫院後腿，緊閉「陸客醫美健檢簽證」，斷送增加營運來源的機會。

健保點值一年比一年慘澹，政府端不出解方，醫療勞動條件陷入更加血汗的深淵，不只護理師爆出走潮，各醫事職類人員也都走上街頭抗議「職場如地獄」，醫院經營者猶如夾心餅乾，為增加營收只能各顯神通，拓展自費來源，國際醫療是管道之一。

疫後，照理來說，應是加速發展、加速開放，台灣現在雖開放第三地陸客來台自由行，但政府卻以影響國安為由，未開放陸客以醫美名義申請來台簽證，如今又碰上立委趙天麟陸籍小三「假醫美、真偷情」，讓原本有望開放陸客醫美健檢的門關得更緊。

台灣向來以醫療品質一流而自豪，但如今醫療品質受到點值影響，現在已經出現嚴重的後遺症，醫院經營不穩，床位一關再關，即便想要加薪留人，也可能因醫院收入來源有限而有心無力，最終影響的是國人醫療品質，陸客醫美健檢關閉的理由為「國安」，但醫院經營動盪，不也是個國安議題？

陸客 醫美 國安

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