新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，十一月為輪值三班護理人員全面加薪一六八○元，新進人員薪資調升為每月四萬三六八○元。

「今年截至九月，新進護理人力為七十四位，離職護理人數卻高達一二五人」，新光醫院副院長洪子仁說，醫院被迫降載病床，至九月關床數已增加至九十一床，若護理人力缺口持續惡化，不僅影響醫院正常營運，更危及民眾就醫安全與醫療品質。

洪子仁說，加薪是為了拋磚引玉，籲全台醫療機構雖面臨住院率提高、收入下降及點值稀釋等經營困境，仍應在能力範圍內為護理人員加薪，藉此喚回全台十三萬未在第一線執業的護理人員。

除新光醫院外，北部至少六家私立院所也規畫調薪留住護理人力。林口長庚醫院長陳建宗說，八月已替新進護理人員調整底薪；振興醫院長魏崢表示，六月為護理師加薪三千元，明年全院人員調薪一成。

亞東醫院去年完成全院調薪，今年九月為護理人員加薪，最高一千五百元。北醫附醫去年調高護理人員年資津貼、病房護理人員依年資每人每月加薪一千五百元以上，明年北醫體系員工加薪百分之四。台安、國泰醫院均表示，明年規畫全院人員加薪。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，政府不該把改善護理勞動條件的責任，都丟給醫院，醫院加薪是重視護理師的第一步，但護理師能否留任，政府、醫院都有責任。醫改會執行長林雅惠表示，薪資過低僅是困境的一部分，應透過護病比改革、勞動條件保障才能真正改善。