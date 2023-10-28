觀光醫療／高階健檢夯 人均消費5萬

全球皆在搶做觀光醫療，無論日韓、泰國、馬來西亞都以「醫美」為主，台灣則是以高階健檢搭配醫美，主打微創手術，健康檢查規格高，每人單價都能拉到二萬五以上。北投健康管理醫院副院長魏聰文說，對岸解封後，周周都有陸客打來問「什麼時候開放」，期待來台消費。

魏聰文說，持醫美健檢觀光簽證來台的旅客，多數是口袋深的陸客，選擇台灣，是看準能提供高規格且效率快的檢查或手術。健檢選擇最多的項目不外乎是「癌症套餐」，這類的高階健檢，能在一天內出報告，由具經驗的醫師解讀，甚至聯繫安排後續治療等，每人來台的醫療支出，平均五萬元起跳。

至於來台醫美的旅客，魏聰文說，多是來割眼袋、隆鼻、隆乳、雙眼皮，著重可快速恢復整外手術，如割眼袋僅需休息三天，持簽證的其餘時間，即可在台觀光旅遊，旅遊滿第七天再回診確認狀況，即可回國。隆鼻、隆乳也僅需要觀察三天，患者即可在台觀光。

台灣私立醫療院所秘書長吳明彥表示，依醫美健檢簽證規定，來台灣的診所、地區醫院做醫美健檢，至少要消費一點五萬元才能獲得簽證，醫學中心、區域醫院至少二萬元起跳。

大醫院與診所推出的套裝不同，大醫院通常推高階健檢，診所則推微整，甚至還有美齒、整牙等套裝行程。

新光醫院副院長洪子仁表示，過去曾研究醫美健檢觀光與一般觀光相比，產值增加四點五倍，鄰近國家如泰國、新加坡、日韓，皆積極發展國際醫療，大推醫美健檢，國際之間競爭激烈，但台灣的醫療品質高，特別是細胞療法即將在年底通過，將成為未來國際醫療的一大特色。