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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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少了陸客 國際醫療產值回不去

聯合報／ 記者陳雨鑫李青縈／台北報導
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，疫情前，醫美健檢是台灣國際醫療產值的主要來源。圖為桃園機場內醫美廣告。記者季相儒／攝影
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，疫情前，醫美健檢是台灣國際醫療產值的主要來源。圖為桃園機場內醫美廣告。記者季相儒／攝影

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

新冠疫情後，台灣國際醫療產值腰斬，今年雖稍回溫，但仍難與開放陸客醫美健檢團來台時的產值相提並論，醫界期待重啟交流，但業界人士分析，兩岸情勢緊張，至少要等大選後，最快明年六月才可能開放。

陸客占大宗 醫療兼觀光

國際醫療 產業趨勢 製表／元氣中心
國際醫療 產業趨勢 製表／元氣中心
打著「醫療品質一流」的招牌，台灣二○一二年開放醫美健檢簽證後，國際醫療產值一路攀升，二○一九年來到最高點的近一九○億元，服務最大宗的對象就是「陸客」，占百分之卅四點六，就醫科別最多的是「健檢中心」。

不過疫情後，國際醫療產值直直落，第一年產值直接腰斬，僅剩九十五億元，疫情第二年則進入寒冬，落到六十四億元，去年僅有六十億元。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，今年疫情解封後，國際醫療產值有稍稍回穩，只是靠的不再是健檢中心，而是癌症、心血管疾病治療等。二○一九年就醫科別以健檢中心最多，二○二二年則由內科拿下，占比百分之廿二。衛福部醫事司副司長劉玉菁分析，內科治療增加是與癌症精準醫療、質子治療發展受到國際肯定有關。

醫界盼開放 最快明年中

北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，疫情期間，國內的國際醫療大受影響，至少掉了三、四成業績，靠國人消費完全補不回來，只是現在兩岸情勢緊張，至少要等明年六月才有機會再談開放。

衛福部去年底恢復國際醫療運作，但陸客醫美健檢簽證，移民署僅給予「電子簽證」，目前移民署尚未開放任何醫療院所可在系統上協助申請該電子簽證；電子簽證如果開放，申請人可從第三地入境台灣，即使尚未開放旅遊團，陸客也可以從第三地來台。

劉玉菁表示，醫美、健檢涉及兩岸政策，將配合陸委會與移民署等主管機關，檢討安全管理機制，在不影響國安的前提下，力求達到健康有序的交流。現在國際醫療已恢復運作，未來推動的最大前提就是要優先照顧國人健康，避免出現排擠效應，也得找出台灣的醫療特色，提升台灣國際醫療能見度。

健檢 簽證 陸客

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