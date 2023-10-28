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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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徵文／11月主題「醫師，有你真好」

聯合報／ 本報訊

好酒、茶葉、水果禮盒，想感謝醫師妙手回春、救命之恩，許多患者想盡方法，贈送禮物；現在無須如此，聯合報健康版11月持續提供版面，讓你分享與醫師的美好互動經驗，撰寫內心滿滿的謝意。也可以掃描下方QRcode，到元氣網「醫師百科」中找到你想謝謝的醫師，留下你和這位醫師的感人故事。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔，至少1M）優先採用，11月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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