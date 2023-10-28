快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／兩醫師耐心相勸 二度開刀生信心

聯合報／ 文／高月卿（北市北投）

50歲時，髖關節骨折首次開刀，健保規定僅能用4根釘子將髖骨釘在骨盆上；2年後，因抱2歲多的姪女造成骨頭壞死，台北榮總骨科醫師江昭慶建議再開一次刀，會開診斷證明，健保即可給付人工髖關節置換費用。

但我的餐廳多位客人建議我不要開，一開就要2、3年再開一次，若我活到90歲，進出開刀房太頻繁了。猶豫之際，我仍接受醫師建議，向住院組報到卻說醫師沒排病房（可能人工髖關節未到），回家後客人的告誡又回到我腦海裡，於是我一直拖過醫師出國進修。

病況愈來愈糟，睡覺只能直挺挺地躺著，不能翻身，一翻身就疼痛。在台北榮總外科急診服務的大姊，將我的情況告知骨科醫師邱芳遙，他調出我的病歷及X光片，也打了多次電話給我，告訴我非再開一次刀不可。我則說出往後我可能進進出出手術房的顧慮。

為建立我的信心，邱醫師說，膝關節他開了3千多例，髖關節也開了200多例，健保這副人工髖關節起碼可用20年，聽到這句專家的話，我才放心接受第二次開刀。

如今已將屆18年，感謝這兩位醫師的耐心及毅力，不勝其煩來電說服我再次開刀，讓我有個行動自如的初老。

醫師 健保 榮總

延伸閱讀

新光醫院為護理加薪 民團：政府不該把責任都丟給醫院

影／民眾黨提壯世代文化運動 籲多面向應對高齡化社會

腦中風取栓術健保放寬給付 黃金治療期改24小時

3類次世代基因定序擬納健保 定額給付加測自費

相關新聞

今年唯一月偏食 倒數不到24小時抬頭看「月亮缺一角」

今年唯一月偏食將於明天凌晨2點起將發生月偏食，抬頭往西方天空望，肉眼可明顯觀察到「月亮缺一角」，雖然食分不大，卻是觀察長...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

台灣同志遊行21年了 今天下午台北市政府前廣場登場

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，目前已知政治人物包括民進黨總統參...

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。