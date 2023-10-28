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健康你我他／兩醫師耐心相勸 二度開刀生信心
50歲時，髖關節骨折首次開刀，健保規定僅能用4根釘子將髖骨釘在骨盆上；2年後，因抱2歲多的姪女造成骨頭壞死，台北榮總骨科醫師江昭慶建議再開一次刀，會開診斷證明，健保即可給付人工髖關節置換費用。
但我的餐廳多位客人建議我不要開，一開就要2、3年再開一次，若我活到90歲，進出開刀房太頻繁了。猶豫之際，我仍接受醫師建議，向住院組報到卻說醫師沒排病房（可能人工髖關節未到），回家後客人的告誡又回到我腦海裡，於是我一直拖過醫師出國進修。
病況愈來愈糟，睡覺只能直挺挺地躺著，不能翻身，一翻身就疼痛。在台北榮總外科急診服務的大姊，將我的情況告知骨科醫師邱芳遙，他調出我的病歷及X光片，也打了多次電話給我，告訴我非再開一次刀不可。我則說出往後我可能進進出出手術房的顧慮。
為建立我的信心，邱醫師說，膝關節他開了3千多例，髖關節也開了200多例，健保這副人工髖關節起碼可用20年，聽到這句專家的話，我才放心接受第二次開刀。
如今已將屆18年，感謝這兩位醫師的耐心及毅力，不勝其煩來電說服我再次開刀，讓我有個行動自如的初老。
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