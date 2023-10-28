院長講堂／台南醫院院長楊延光 活化百年老醫院 關心部屬、改善設備

擁有120多年歷史、員工破千的衛福部台南醫院，2020年由成大醫院斗六分院院長、成大醫院副院長楊延光接任院長一職。他認為，「台南醫院是一間百年老店，是一個古蹟，不可能像一般房子那樣全打掉重練，既要活化，也要維持老店的傳統文化。」

力行專業知識 融入生活中

楊延光上任時，剛好爆發新冠疫情，上任後一年半幾乎「以院為家」，每天巡視醫院各角落，觀察有哪些地方要盡快改變，盡可能了解部屬想法心聲。他將醫院前的「南方公園」清空、舊醫師宿舍拆除，改興建八層新宿舍與托嬰中心，建置全新心導管室，增購新型核磁共振、電腦斷層等設備，讓老醫院感覺變年輕了，營運也漸上軌道。

重新擦亮台南醫院這塊百年招牌的楊延光，不只忙於醫院的經營管理，還兼顧教學工作，近年更關注睡眠、運動與大腦老化、失智等領域的研究，發表相關論文。他更身體力行將所學專業知識融入生活中，「這些專業知識如果不能應用在自己身上，又如何能說服學生及病患相信我說的？」

楊延光快65歲了，預計明年6月退休，但他的外貌身形與一頭黑髮，讓人以為他還不到50歲。他沒有特別的養生祕訣，每天作息規律，「找到自己的生物時鐘」，睡眠充足、睡眠品質良好，均衡飲食、持續運動，有一定人際關係，就能常保健康。

楊延光是精神專科醫師，希望明年退休後每周維持一天服務病患。圖／台南醫院提供

養成規律作息 每周都跑步

「作息規律很重要，不要熬夜。」楊延光說，研究顯示，健康年輕人一晚不睡，檢測腦中造成失智物質竟需一周才可能排除，建議睡眠品質不良或有睡眠障礙者，應就醫尋求解決改善方法。多年來，他每晚盡可能10點就寢、清晨6點起床，一天工作10幾個小時也不覺得累。

在運動方面，楊延光從事簡易又高效率的跑步運動，過去每天會跑幾公里，近年工作忙碌，每周至少兩天各跑5公里，平日也不常坐辦公室，在遼闊院區各處「走動式管理」，運動當休閒。

完成待辦清單 壓力不累積

人人都會有壓力時刻，他的因應方式是隨身帶小冊子，記錄該辦要項、預想面對方式，並養成一件解決就將一件紀錄劃掉，這樣心裡不會有壓力殘留累積，更能保持身心健康。他隨時觀察周遭，一察覺任何問題都要面對，目前為止都是「關關難過關關過」。

楊延光在成大醫學院任教30多年，「大概有三分之一學生發現興趣不合，將來可能學非所用」，有些學生就轉系或輟學。他說，能進醫學系的本就有一定天分，很多放棄學醫後來表現非常好、各行各業都有。職業無貴賤，希望學生要「做自己」，有興趣、喜歡的不管是什麼領域，確定方向後就全力以赴勇往直前。

衛福部台南醫院院長楊延光。記者周宗禎／攝影

楊延光

年齡：62歲

專長：神經影像醫學、生物精神醫學、行為醫學

現職：衛福部台南醫院院長、成功大學醫學院醫學系精神學科特聘教授

學歷：高雄醫學大學醫學系醫學士

經歷：成功大學醫學院附設醫院副院長、斗六分院院長

給病人的一句話：

別糾結「病名」、執著自己「得什麼病」，只要確定不影響生命長度、生活品質，就好好跟醫護配合，當作「問題」來面對、更能好好解決。