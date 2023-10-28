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愛肝達人站／大姨媽沒來，是姨丈不好？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

每個月大姨媽都應該準時來，如果大姨媽來得不規則，是許多女士的困擾。如果大姨媽慢了好幾天都不來，更是許多戀愛中男女最擔憂緊張的事情。

事實上，大姨媽不來，固然很重要，但另一方面，姨媽的老公姨「丈」好不好，更是攸關生命交關。

胰臟，左邊「月」是肉字旁，代表是人肉組織的一環，右邊與「姨」太太的姨字右邊是同樣的字體，代表是舶來品，是西方傳過來的，因為姨太太本身不是正宮，也是舶來品，非正統的。

這是因為中國古代解剖學不發達，不曉得在人體胃的後面還有一個很重要的、像蜈蚣那樣的器官，橫亙在人體正後方、胃的後面。

一般人都知道胰臟不好會發生糖尿病，人體吃東西後，血糖升高，要吸收進入細胞內需要靠胰臟分泌的胰島素，先天性糖尿病就是因為胰臟不能分泌胰島素，因此一輩子要注射胰島素才能維持正常血糖。一般常見的中年以後的糖尿病，是胰臟會分泌胰島素但要進入細胞有問題，醫學上稱為第二型糖尿病。這也是台灣至全球最好發的成人病。

事實上，胰臟也是我們消化食物的器官，食物中的脂肪及蛋白質從胃進入腸子，要靠胰臟分泌的蛋白酶與脂肪酶把他們分解成小分子，腸子才能吸收，因此胰臟功能不好，吃的食物不能好好消化吸收，輕則容易拉肚子，重則人消瘦，為伊人獨憔悴。

胰臟最可怕的疾病之一是胰臟發炎，胰臟發炎了，它裡面的消化酵素跑出來，會腐蝕周圍的組織，引起劇烈疼痛，發炎壞死，甚至造成膿瘍或休克。

事實上，胰臟最可怕的疾病是胰臟癌，這幾年有逐漸增加的趨勢，它號稱為癌王，因為有症狀出來，通常很難醫治。如果長在胰頭部，很快引起黃疸，及早就醫，做個複雜的手術，或可痊癒。如果長在體部或尾部，通常都是等到體重減輕，或腹或背後脹，看了很多醫師都不好，做了很多檢查才發現，但到了這個時期，治療都很困難。

還好近年來，影像檢查發達，透過定期的體檢、抽血、驗癌症指數，或定期做腹超，尤其核磁共振，就有機會及早發現，或許能夠痊癒。

總之，大姨媽不來，固然令人討厭，但大姨「丈」不好或發飆，更是影響生命。由此觀之，姨媽或姨丈都是我們家庭的寶貝，一定要好好呵護，家庭才能幸福。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

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