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台南登革熱降溫 防治中心：持續貫徹公權力防堵

中央社／ 台南27日電

台南登革熱防治中心今晚表示，將持續貫徹公權力防堵疫情，6月迄今已開出1486張罰單，盤點空地空屋，且列管天溝數量、稽查及改善，早日翻轉疫情。

台南市登革熱防治中心發布新聞稿指出，台南2015年爆發登革熱疫情後成立登革熱防治中心，孳清成為例行工作項目，今年截至10月25日共動員8萬人次，查獲8萬8844個積水容器及積水處。

此外，登革熱防治中心也對已存在建築天溝提出解決方案，包括區公所自製天溝棒投藥及無人機投擲防治藥品，列管天溝數量、稽查及改善。但因今年夏季聖嬰現象發展，持續高溫，南部近2個月又遭颱風豪雨侵襲，讓防疫面臨極大挑戰。

防治中心表示，台南是座古老城市，建築歷史悠久，城區空地空屋多數代持分，城市發展又有新建工地，新舊交替，防治更加困難，但市府已盤點逾8000筆空地空屋，定期稽查。

防治中心主任蘇世斌說，將持續貫徹公權力防堵疫情，6月迄今已開立1486張罰單，包括查獲孳生源、環境髒亂、空地髒亂及雜草、資收戶違規堆置及民眾拒絕化學噴藥防治等。

市府衛生局統計，目前台南市化學防治人家達13萬戶，民怨自然累積，衛生局已處理回應近2000筆陳情案，每天動員500人以上化學噴藥及孳清，期待早日翻轉疫情，病例數歸零。

疫情 登革熱 台南

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